Сильніший, чіткіший, спортивніший – так виробник описує модернізований кросовер.

Поява електричного Macan – вже не таємниця, це лиш питання часу. Та Porsche поки не збирається відправляти “класичний” Macan у відставку, а для стимуляції продажів провела масштабне оновлення кросовера.

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Минуло лише пару років з моменту останнього рестайлінгу Porsche Macan, а виробник вже підготував чергове оновлення. Porsche Macan 2021 року став кращим за попередників у всіх аспектах – продуктивності, дизайні та технологіях. Всі три версії моделі мають значно більшу потужність, ніж їх попередники.

Великою зміною зовні є нове “обличчя” Macan. У версії GTS – це суцільна гігантська чорна панель. У нижній частині бампера все ще є горизонтальний проріз, але передня решітка та бокові впускні отвори тепер візуально з’єднані в єдине ціле. Версія Macan S має трохи менше чорного пластику спереду – він розбавлений панелями в колір кузову.

На кормі компактного кросовера Porsche з’явився більший дифузор. Боки оснащені новим 3D-текстурованим бічним молдінгом. Також кросовер отримав новий набір колісних дисків – всього пропонується сім нових дизайнів, діаметром від 19 до 21 дюйму.

В інтер’єрі зміни, можливо, навіть важливіші. Porsche відмовився від центральної групи фізичних кнопок на користь сенсорної зони керування, яку можна побачити на багатьох інших моделях, таких як Cayenne та Panamera. Це звільняє місце для більшого центрального відділення для зберігання. Також розробники Porsche інтегрували новий коротший важіль перемикання передач у нову консоль. Ще одним суттєвим покращенням є кермо GT Sport, яке дісталось Macan від 911. Нові варіанти кольорів оздоблення інтер’єру включають Papaya, Gentian Blue та Chalk.

Фото: Porsche Macan S 2021 / Porsche

Кожна версія Porsche Macan зразка 2021 року потужніша, ніж аналоги 2020 року. Базова версія кросовера має потужність у 265 к.с. та 400 Нм крутного моменту, які продукує новий 2-літровий чотирициліндровий турбомотор – це на 13 к.с. і 22 Нм більше, ніж у попередника. Прискорення 0–100 км/год у базової моделі займає 6,2 секунди, а максимальна швидкість становить 232 км/год. Динаміку можна покращити до 5,8 секунди, якщо кросовер обладнаний пакетом Sport Chrono.

Фото: Porsche Macan GTS 2021 / Porsche

Macan S отримав 2,9-літровий V6 з двома турбінами від попереднього GTS. Віддача становить 380 к.с. (+26) та 519 Нм і прискорюється до сотні за 4,6 секунди (4,4 секунди з пакетом Sport Chrono) і досягає максимуму на відмітці 259 км/год. Система активного управління підвіскою Porsche Active Suspension Management включена у стандартне оснащення Macan S.

Топовий Porsche Macan GTS має під капотом той самий 2,9-літровий твін-турбо V6, але у цьому випадку агрегат генерує 440 к.с., прискорюється з місця до 100 км/год за 4,3 секунди (4,1 секунди пакетом Sport Chrono) і може розганятись до 272 км/год. Він також отримує стандартні гальма PSCB від Porsche та адаптивну пневматичну підвіску зі зменшеним на 10 мм кліренсом. Porsche заявляє, що підвіска на 15% жорсткіша, ніж раніше, і має нові компоненти та налаштування.

Фото: Porsche Macan GTS 2021 з пакетом GTS Sporting Package / Porsche

Козиром у рукаві Porsche є ще більш екстремальний Macan GTS Sporting Package. Він поєднує пакет Sport Chrono, систему Torque Vectoring Plus, 21-дюймові колеса GT Design, високопродуктивні шини, спортивні сидіння та низку інших додаткових елементів зовнішнього вигляду.

В оновленій лінійці Macan не знайшлось місця для версії Turbo. Очевидно тому, що оновлений GTS використовує мотор від дорестайлінгового Turbo, а отже для модернізованого Macan Turbo знадобився б ще більш потужний агрегат.

Нові моделі Macan доступні для замовлення вже зараз і будуть поставлятися в Європі з початку жовтня 2021 року. Оголошено ціни на новинку в Німеччині:

Macan: 62 917 євро;

Macan S: 71 723 євро;

Macan GTS: 88 264 євро.

Для Porsche Macan відіграє особливу роль. З моменту виходу на ринок у 2014 році, було продано понад 600 тисяч машин цієї моделі. При цьому близько 80 відсотків усіх покупців Macan є новими клієнтами Porsche. Крім того, частка жінок, які купують Macan, постійно зростала протягом останніх років і є найвищою серед усіх лінійок продукції Porsche. У Китаї, найбільшому ринку для Macan, майже 60 відсотків покупців становлять жінки.