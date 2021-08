Электрокар теперь имеет больший запас хода, умеет парковаться самостоятельно и во всем немного лучше предшественника. Taycan Cross Turismo получил такие же обновления.

Модернизированные Taycan и Taycan Cross Turismo получили “глубокую интеграцию” Android Auto в систему Porsche Communication Management, а также впервые могут быть опционально оснащены системой автономной парковки Remote Park Assist. Также электрические спорткары получили немалый выбор необычных цветов для кузова.

Taycan 2021 получил улучшенное управление тепловым режимом и зарядкой аккумулятора. Это включает Turbo Charger Planner, который нагревает аккумулятор, чтобы сократить время заряда, позволяя заряжаться быстрее. Но насколько быстрее – производитель не сообщает. Кроме того, автомобиль может собирать избыток тепла от электрических компонентов для лучшего регулирования температуры аккумулятора.

В палитру цветов новых Taycan добавлены новые наборы оттенков Paint to Sample и Paint to Sample Plus. Первый включает 65 цветов, среди которых есть винтажные Moonlight Blue Metallic, Acid Green, Rubystar (на фото выше), Riviera Blue и Viola Metallic. Выбор Paint to Sample Plus дает клиенту любой оттенок, который человек может себе представить.

Теперь у Taycan есть возможность дистанционной парковки. Система позволяет автомобилю выехать на место парковки или выехать из него без водителя за рулем – управлять процессом можно как с водительского кресла, так и удаленно со своего смартфона.

Добавление Android Auto в мультимедийную систему Taycan является довольно странным улучшением, поскольку Porsche предлагает не беспроводную систему, а подключение через провод USB-C.

Porsche обновляет голосового помощника Voice Pilot, для лучшего понимания инструкций. Кроме того, система спутниковой навигации делает расчеты быстрее и имеет обновленную графику, которая облегчает восприятие.

Старт продаж обновленных Porsche Taycan и Porsche Taycan Cross Turismo назначен на сентябрь этого года.

Фото: Porsche Taycan Turbo S 2021 року / Porsche