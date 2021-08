Електрокар тепер має більший запас ходу, вміє паркуватись самостійно та у всьому трохи кращий за попередника. Taycan Cross Turismo отримав такі ж оновлення.

Модернізовані Taycan та Taycan Cross Turismo отримали “глибоку інтеграцію” Android Auto в систему Porsche Communication Management, а також вперше можуть бути опційно оснащені системою автономного паркування Remote Park Assist. Також електричні спорткари отримали чималий вибір незвичайних кольорів для кузову.

Taycan 2021 отримав покращене управління тепловим режимом та зарядкою акумулятора. Це включає Turbo Charger Planner, який нагріває акумулятор, щоб скоротити час заряду, дозволяючи заряджатись швидше. Але наскільки швидше – виробник не повідомляє. Крім того, автомобіль може збирати надлишок тепла від електричних компонентів для кращого регулювання температури акумулятора.

У палітру кольорів нових Taycan додано нові набори відтінків Paint to Sample та Paint to Sample Plus. Перший включає 65 кольорів, серед яких є вінтажні Moonlight Blue Metallic, Acid Green, Rubystar (на фото вище), Riviera Blue та Viola Metallic. Вибір Paint to Sample Plus дає клієнтові будь-який відтінок, який людина може собі уявити.

Тепер у Taycan є можливість дистанційного паркування. Система дозволяє автомобілю виїхати на місце паркування або виїхати з нього без водія за кермом – керувати процесом можна як з водійського крісла, так і віддалено зі свого смартфону.

Додавання Android Auto в мультимедійну систему Taycan є досить дивним покращенням, оскільки Porsche пропонує не бездротову систему, а підключення через дріт USB-C.

Porsche також оновлює голосового помічника Voice Pilot, для кращого розуміння інструкцій. Крім того, система супутникової навігації робить розрахунки швидше та має оновлену графіку, яка полегшує сприйняття.

Старт продажів оновлених Porsche Taycan та Porsche Taycan Cross Turismo призначено на вересень цього року.

Фото: Porsche Taycan Turbo S 2021 року / Porsche