Для спорткара Nissan це вже друга прем'єра, оскільки у вересні минулого року японський бренд вже демонстрував Z Proto. Серійна модель виявилась майже ідентичною прототипу.

Nissan нарешті офіційно представив сьоме покоління спорткара серії Z, анонсованого концептом ще рік тому. Під видовженим капотом новий Nissan Z 2022 року приховує твін-турбо V6, який транслює оберти на задню вісь через 6-швидкісну механічну трансмісію.

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Z-серія розпочалась у 1969 році з Fairlady Z в Японії та Datsun 240Z в США. У сьомому поколінні спорткар Z зберіг ключові принципи старої школи, але додав сучасну родзинку.

Кузов виконаний у класичних пропорціях спортивних купе. У ньому можна впізнати як перший 240Z, так і останні 350Z та 370Z. А оформлення корми відсилає до 300ZX (Z32). Ретро-шарм поєднується із такими сучасними речами, як світлодіодні фари та ліхтарі.

Під капотом спортивного купе сидить той самий 3-літровий двигун V6 з подвійним турбонаддувом, який забезпечує Infiniti Q60 потужністю у 400 к.с. Для Nissan Z його віддачу збільшили на 68 сил, а крутний момент зріс на 30 відсотків.

Фото: Nissan Z (Z35) / Nissan

Z буде доступний або з 6-ступеневою механічною коробкою передач з високопродуктивним зчепленням EXEDY, або з новою дев'ятиступеневою автоматичною коробкою передач з алюмінієвими перемикачами. АКПП має два режими водіння: базовий і спортивний зі швидким контролем прискорення, іншими налаштуваннями керма й активним посиленням звуку.

В інтер’єрі також ледь помітні зміни у порівнянні з концептом. Власникам 350Z та 370Z він буде дуже знайомим, а з нововведень тут є 12,3-дюймовий дисплей приладів та 8-дюймовий центральний тачскрін мультимедійного центру. Також двомісний спорткар оснащується спортивними сидіннями та аудіосистемою Bose з 8 динаміками.

Нова модель буде доступна у ​​трьох кольорах кузову та шести варіантах інтер’єру. Z буде доступний у двох комплектаціях: Sport та Performance. Крім того, на старті продажів буде доступна комплектація Proto Spec – таких машин буде випущено лише 240 одиниць.

Продажі Nissan Z у США стартують у першому кварталі наступного року. Nissan поки не розкриває ціну на новий автомобіль, але очікується, що ціни починатимуться приблизно з 40 000 доларів.