Передбачалось, що він зватиметься Nissan 400Z, однак виробник вирішив інакше.

“Nissan Z35 все ще буде називатись Fairlady Z в Японії, а на всіх інших ринках Z35 іменуватимуть Nissan Z”, – повідомляє інсайдер, разом з цілою сторінкою іншої важливої інформації.

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Користувач форуму Houston.Z35 стверджує, що кілька його родичів працює у американському представництві Nissan, тому він володіє деякою закритою інформацією. Далі цитуємо відредагований переклад оригінального тексту.

Базова ціна Nissan Z становитиме 34 995 доларів США. Буде запропоновано дві комплектації спорткара – базова, без жодних опцій або версії:

Type S: гальма Brembo, посилені компоненти підвіски, покращене охолодження тощо;

Type T: шкіряне оздоблення, електропривід сидінь, підігрів та охолодження крісел, автоматичний круїз, моніторинг сліпих зон тощо;

Type ST: поєднує Type S та Type T.

Кожен пакет оснащення додаватиме приблизно 5 тисяч доларів до вартості, а пакет ST, відповідно, збільшує ціну на 10 тисяч.

Більше не буде проблеми “плаваючих” гальмівних супортів, оскільки у базових виконань будуть колодки Akebono, а у версії Nismo – Brembo.

Всі машини отримають:

400-сильний мотор VR30DDTT;

Цифрову панель приладів;

Android Auto / Apple Car Play;

Спойлер “качиний хвіст”.

Суха маса спорткара – 1475 кілограмів. Коробка передач – Mercedes-Benz 9G-Tronic. Автоматичний конвертер крутного моменту залишається. Ця трансмісія вже використовується у Nissan Titan і незабаром вона буде в кожному задньопривідному автомобілі Nissan / Infiniti RWD.

Ця машина насправді являє собою глибоко модернізований 370Z з новим мотором та посиленим і покращеним шасі.

Зараз у планах виробника немає родстера. Головними суперниками для Nissan Z будуть Supra та Mustang, але головним конкурентом все ж буде Supra.

Вся кольорова палітра Nissan 370Z 2020 року буде перенесена на нову модель з додаванням жовтого та нового помаранчевого відтінку, яким у Nissan дуже пишаються. Пізніше в лінійці також можуть з’явитись особливі “вінтажні” кольори, на згадку про 240Z.

Фото: Nissan Z Proto / Nissan