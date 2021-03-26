Предполагалось, что он будет называться Nissan 400Z, однако производитель решил иначе.

“Nissan Z35 все еще будет называться Fairlady Z в Японии, а на всех других рынках Z35 будут именовать Nissan Z”, – сообщает инсайдер, вместе с целой страницей другой важной информации.

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Пользователь форума Houston.Z35 утверждает, что несколько его родственников работают в американском представительстве Nissan, поэтому он владеет некоторой закрытой информацией. Далее цитируем отредактированный перевод оригинального текста.

Базовая цена Nissan Z составит 34 995 долларов США. Будет предложено две комплектации спорткара – базовая, без опций или версии:

Type S: тормоза Brembo, усиленные компоненты подвески, улучшенное охлаждение и т. п;

Type T: кожаная отделка, электропривод сидений, подогрев и охлаждение кресел, автоматический круиз, мониторинг слепых зон и т. д;

Тип ST: объединяет тип S и тип T.

Каждый пакет оснащения будет прибавлять примерно 5 тысяч долларов к стоимости, а пакет ST, соответственно, увеличивает цену на 10 тысяч.

Больше не будет проблемы плавающих тормозных суппортов, поскольку в базовых исполнениях будут колодки Akebono, а в версии Nismo – Brembo.

Все машины получат:

400-сильный мотор VR30DDTT;

Цифровую панель приборов;

Android Auto / Apple Car Play;

Спойлер “утиный хвост”.

Сухая масса спорткара – 1475 килограммов. Коробка передач – Mercedes-Benz 9G-Tronic. Автоматический конвертер крутящего момента остается. Эта трансмиссия уже используется в Nissan Titan и вскоре она будет в каждом заднеприводном автомобиле Nissan / Infiniti RWD.

Эта машина на самом деле представляет собой глубоко модернизированный 370Z с новым мотором и усиленным и улучшенным шасси.

Сейчас в планах производителя нет родстера. Главными соперниками для Nissan Z будут Supra и Mustang, но главным конкурентом все же будет Supra.

Вся цветовая палитра Nissan 370Z 2020 года будет перенесена на новую модель с добавлением желтого и нового оранжевого оттенка, которым у Nissan очень гордятся. Позже в линейке также могут появиться особые "винтажные" цвета, в память о 240Z.

Фото: Nissan Z Proto / Nissan