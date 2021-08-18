Для спорткара Nissan это уже вторая премьера, поскольку в сентябре прошлого года японский бренд уже демонстрировал Z Proto. Серийная модель оказалась почти идентичной прототипу.

Nissan наконец официально представил седьмое поколение спорткара серии Z, анонсированного концептом еще год назад. Под удлиненным капотом новый Nissan Z 2022 скрывает твин-турбо V6, который транслирует обороты на заднюю ось через 6-скоростную механическую трансмиссию.

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Z-серия началась в 1969 году с Fairlady Z в Японии и Datsun 240Z в США. В седьмом поколении спорткар Z сохранил ключевые принципы старой школы, но добавил современную изюминку.

Кузов выполнен в классических пропорциях спортивных купе. В нем можно узнать как первый 240Z, так и последние 350Z и 370Z. А оформление кормы отсылает к 300ZX (Z32). Ретро-шарм сочетается с такими современными вещами, как светодиодные фары и фонари.

Под капотом спортивного купе сидит тот самый 3-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, который обеспечивает Infiniti Q60 мощностью в 400 л.с. Для Nissan Z его отдачу увеличили на 68 сил, а крутящий момент вырос на 30 процентов.

Фото: Nissan Z (Z35) / Nissan

Z будет доступен либо с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач с высокопроизводительным сцеплением EXEDY, или с новой девятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач с алюминиевыми переключателями. АКПП имеет два режима вождения: базовый и спортивный с быстрым контролем ускорения, другими настройками руля и активным усилением звука.

В интерьере также едва заметные изменения по сравнению с концептом. Владельцам 350Z и 370Z он будет очень знакомым, а из нововведений здесь есть 12,3-дюймовый дисплей приборов и 8-дюймовый центральный тачскрин мультимедийного центра. Также двухместный спорткар оснащается спортивными сиденьями и аудиосистемой Bose с 8 динамиками.

Новая модель будет доступна в трех цветах кузова и шести вариантах интерьера. Z будет доступен в двух комплектациях: Sport и Performance. Кроме того, на старте продаж будет доступна комплектация Proto Spec – таких машин будет выпущено всего 240 единиц.

Продажи Nissan Z в США стартуют в первом квартале следующего года. Nissan пока не раскрывает цену на новый автомобиль, но ожидается, что цены будут начинаться примерно с 40 000 долларов.