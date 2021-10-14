Японский автопроизводитель объявил, что линейка Honda в Китае будет состоять исключительно из электромобилей и плагин-гибридов с 2030 года, а к 2025 году на рынок выйдет пять из них. Все они будут "другими".

Ранее компания Honda говорила о переходе на электромобили только с 2040 года, но значительное присутствие в Китае – крупнейшем по объему рынка электромобилей – заставляет японского производителя следовать за трендами и ускорить электрификацию, чтобы удовлетворить запросы покупателей. Honda не только анонсировала новую стратегию электрификации, но и показала автомобили, с которыми начнет массированное наступление на китайский рынок.

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Honda называет линейку электрокаров серией e: N. Два из пяти электромобилей этой серии должны поступить в продажу уже следующей весной. Компания также планирует экспортировать эти новые электрокары в другие страны.

Все пять электромобилей базируются на новой архитектуре e: N и будут отличаться уникальным дизайном. Honda не разглашает подробностей о платформе, но отметила, что будет три разных конфигурации с передним, задним и полным приводом.

Фото: линейка электрокаров Honda e: N / Honda

Первые две модели – e: NS1 и e: NP1, заменят кроссовер HR-V. Судя по яркой окраски кузова, e: NS1 адресован молодой аудитории, тогда как e: NP1 имеет более солидный вид, но конструктивно они не отличаются. Обоим кроссоверам обещан запас хода в 500 километров и ускорение с места до 100 км/ч менее чем за восемь секунд.

Автомобили e: N Coupe, e: N GT и e: N SUV, которые выйдут следом, выполненные в той же стилистике минимализма, с гранями, подчеркнутыми тонкой “линейной” оптикой.

Таймкоды видео:

00:00 Приветственное слово. Отчет о достижениях и успехах Honda в Китае, планы компании на этом рынке в рамках глобальной стратегии Honda

05:31 Стратегия электрификации Honda на китайском рынке

11:05 Общая презентация e:N COUPE Concept, e:N SUV Concept и e:N GT Concept

11:48 Презентация e:N Series Concept

20:59 Презентация e:NS1 / e:NP1

21:35 Презентация e:NS1 / e:NP1 технический осмотр