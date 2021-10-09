Infiniti – бренд, принадлежащий японскому автопроизводителю Nissan. Он был создан в 1989 году с прицелом на североамериканский рынок, а сегодня представлен на многих международных рынках и выпускается на заводах в разных уголках мира. Мы собрали самые интересные факты об этом бренде.

Начало Infiniti

В 1985 году группа первоклассных специалистов Nissan была объединена в команду, задачей которого стало создание подразделения автомобилей класса люкс. Автомобилей, способных бросить вызов лучшим роскошным американским и европейским маркам.

Японцам понадобилось два года лишь для того, чтобы подобрать логотип, достойный нового бренда, сформировать философию бренда, определиться с направлением дизайна. Логотип Infiniti обыгрывает название бренда. Слово Infiniti образовано от английского “Infinity”, что означает “бесконечность” и “I” – то есть “я”. А фирменный знак является стилизацией символа бесконечности, также выполненным одной линией. Конус внутри овала также символизирует дорогу, уходящую за горизонт, в бесконечность.

Еще два года ушло на изготовление и тестирование первого автомобиля, а также одновременное развитие дилерской сети. На момент официального дебюта первого автомобиля новоявленной марки, в США открылся 51 автосалон Infiniti. Рыночный дебют состоялся 8 ноября 1989 года.

Infiniti в 1990-х

Дилеры предлагали только две модели – седан Q45 и спортивное купе M30. Основой для седана стало новое, второе поколение модели для японского рынка – Nissan President, тогда как купе представляло собой более роскошную версию японского Nissan Leopard.

Фото: Infiniti Q45 / Infiniti

Infiniti Q45 было предназначено конкурировать с такими грандами, как Mercedes S-Class, BMW 7 Series, Jaguar XJ та Cadillac Fleetwood.

Фото: Infiniti M30 / Infiniti

Но американцы главными рыночными конкурентами Infiniti видели исключительно другие японские премиум-бренды от Toyota и Honda: Lexus и Acura. Но еще до начала 2000-х многие американцы уже отдавали предпочтение автомобилям этих люксовых японских марок и Infiniti тоже был в фаворе.

Infiniti с 2000-х до наших дней

С 2004 года автомобили Infiniti стали официально доступны в Канаде. А в 2008 году на Женевском автосалоне Карлос Гон анонсировал выход Infiniti на европейские рынки. В течение следующих двух лет дилеры Infiniti появились в 21 стране Европы.

Далее была глобальная экспансия и в конце 2010 года бренд Infiniti был официально представлен на рынках 50 стран.

Однако в 2020 году руководство марки объявило, что покидает рынки Южной Африки, Австралии, Новой Зеландии, Гонконга, Макао, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи, Вьетнама и большинства рынков европейского региона, за исключением стран Кавказа, России, Казахстана и Украины. По состоянию на 2021 год бренд Infiniti официально представлен в 25 странах мира, включая Украину. На рынках, где ранее продавались автомобили Infiniti обеспечивается гарантийная и сервисная поддержка клиентов.

В 2012 году штаб-квартира Infiniti была перенесена из японской Йокогамы в Гонконг, но в 2020 году снова вернулась в Йокогаму.

Из чего сделаны автомобили Infiniti

Трудно сказать, какой процент Infiniti в автомобилях этой марки сегодня, но времена, когда это были чуть более изысканные версии машин для японского домашнего рынка, прошли. Как и годы активного сотрудничества с Daimler и использования платформ и агрегатов Mercedes-Benz. С началом участия Infiniti в чемпионате Formula 1, инженеры компании начали разрабатывать собственные моторы, трансмиссии и платформы, пусть и с использованием деталей материнской Nissan.

Где выпускают Infiniti

До 2012 года автомобили под брендом Infiniti выпускались исключительно на японском заводе в провинции Точиги. Только с кроссовером QX60 (ранее JX35) появилась производственная площадка за пределами Японии. В 2014 году начал работать завод в английском Сандерленде, который выпускал Infiniti Q30, но в 2019 году эта площадка прекратила выпуск автомобилей Infiniti. По состоянию на 2021 год автомобили Infinity выпускают на шести заводах: Тотиги и Кюсю в Японии, Агуаскальентес в Мексике, Смирна в США, Далянь и Саньян в Китае.

Производство сосредоточено преимущественно в Японии. Автомобили с китайских предприятий предназначены для продажи на местном рынке.

В январе 2018 года исполнительный директор Хирото Сайкава объявил, что Infiniti будет преобразован в электрический бренд, к 2021 году все новые транспортные средства будут гибридными или полностью электрическими.

Модельный ряд Infiniti

Сегодняшняя линейка бренда Infiniti включает шесть моделей: Q50, Q60, QX50, QX55, QX60 и QX80, четыре из которых представлены в официальной дилерской сети в Украине. Отечественные дилеры не продают купе Q60 и купеобразный кроссовер QX55.

Снятые с производства модели Infiniti:

Infiniti M30 (купе и кабриолет);

Infiniti M35 / M45;

Infiniti Q30;

Infiniti QX30;

Infiniti QX4;

Infiniti J30;

Infiniti I30 / I35;

Infiniti Q40;

Infiniti Q45;

Infiniti Q70;

Infiniti QX70;

Infiniti ESQ (ребейджинг Nissan Juke для китайского рынка);

Infiniti QX56.

Сколько стоят автомобили Infiniti

Самой доступной моделью в линейке Infiniti на украинском рынке является седан Q50, который предлагается по цене от 849 240 гривен. Флагманский внедорожник QX80 оценивается от 1 911 200 гривен.