Это лишь один из многочисленных судебных исков, с которыми приходится иметь дело бывшему руководителю мегаальянса Renault-Nissan-Mitsubishi, после обвинений в нарушении финансового законодательства, финансовых махинациях и незаконном присвоении средств и ареста в ноябре 2018 года.

По результату судебного разбирательства, окружной суд Амстердама обязал бывшего главу автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона выплатить бывшему работодателю 5 миллионов евро, которые были получены им в 2018 году в виде зарплаты, сообщает Reuters.

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Примечательно, что судебное разбирательство было начато по иску самого Карлоса Гона, который требовал компенсацию в размере 15 миллионов евро от зарегистрированной в Нидерландах компании Nissan-Mitsubishi BV. В своем заявлении он утверждал, что компании нарушили трудовое законодательство Нидерландов, когда уволили его, и он недополучил зарплату и вовсе не получил выходного пособия. В ответ на эти претензии Nissan-Mitsubishi BV заявили, что увольнение было законным, учитывая длительное пребывание Карлоса Гона в Японии, где он был арестован за финансовые нарушения. Кроме того, компания заявила, что подписанный с господином Гоной трудовой контракт закончился 1 апреля 2018 года, однако он до ноября 2018 года продолжал получать зарплату, фактически, он выписывает ее себе сам.

Рассмотрев доводы сторон, суд встал на сторону Nissan-Mitsubishi BV. Суд признал, что Карлос Гон не имел права на выплаты, из-за отсутствия действительного трудового договора с совместным предприятием, утвержденного советами директоров обоих автопроизводителей. Кроме того, суд постановил, что Гон обязан вернуть 5 миллионов евро, которые он получил в период с апреля по ноябрь 2018 года в виде зарплаты, на которую не имел права.