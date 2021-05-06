Японский автопроизводитель следует лидерству Renault в выходе из Daimler.

Компания Nissan продает всю свою 1,5-процентную долю в концерне Daimler, сообщает Automotive News. Аналогичный шаг в марте сделала компания Renault.

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Партнерство между Nissan, Renault и Daimler, с обменом акциями, было заключено десять лет назад. В рамках сотрудничества происходил обмен технологиями, а также платформами для выпуска машин, особенно в сегменте коммерческих автомобилей. Самыми известными продуктами кооперации стали Mercedes-Benz X-Class, построенные на базе Nissan Navara, а также Citan/Kangoo.

В отчете отмечается, что продажа акций не повлияет на сотрудничество между компаниями. В то же время источники сообщают, что существовали большие первоначальные планы, которые не удалось осуществить, потому перекрестные акционерные общества больше не нужны.

Ожидается, что акции Nissan будут проданы по 69,85 евро за акцию, согласно источникам. С такой ценой Nissan может получить от продажи около 1,2 миллиарда евро, тогда как Renault продала свою долю по 72,41 евро за акцию.