Давно известно, что Apple работает над автомобилем, а в последние несколько месяцев другие технологические гиганты подтвердили подобные планы, в том числе Xiaomi и Huawei. Теперь к ним присоединился бренд OPPO.

OPPO – китайский производитель телефонов – сейчас изучает разные возможности для экспансии в автомобильную промышленность, поскольку компания хочет построить собственный автомобиль, как Apple, или отвечать за программное обеспечение и энергосистемы автомобиля нового поколения, как Huawei.

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Сообщается, что сам генеральный директор OPPO Тони Чен участвует в проекте, а это подтверждение того, что проект обозначен как приоритетный план, хотя на данный момент решение, каким путем OPPO войдет в автоиндустрию, еще не принято.

Руководители OPPO уже встречались с некоторыми отраслевыми поставщиками, включая представителей CATL, компании, производящей аккумуляторы, которые Tesla использует на своих электромобилях. Это может свидетельствовать о планах по разработке собственного электромобиля, и, судя по последним патентам, поданным компанией, есть вероятность, что она направлена и на возможности автономного вождения.

Считается, что OPPO уже сегодня нанимает людей и стремится привлечь нескольких ведущих инженеров, хотя само собой разумеется, это будет достаточно сложно, поскольку все больше и больше технологических компаний также заинтересованы в экспансии в автомобильную промышленность.

Конкретных данных относительно того, когда можно ожидать появления автомобиля OPPO, нет. Однако, скорее всего, компания попытается вывести свой автомобиль на рынок до того, как это сделает Apple в 2024 или 2025 году.