Давно відомо, що Apple працює над автомобілем, а за останні кілька місяців інші технологічні гіганти підтвердили подібні плани, зокрема Xiaomi та Huawei. Тепер до них приєднався бренд OPPO.

OPPO – китайський виробник телефонів зараз вивчає різні можливості для експансії в автомобільну промисловість, оскільки компанія хоче або побудувати власний автомобіль, як Apple, або відповідати за програмне забезпечення та енергосистеми автомобіля нового покоління, як Huawei.

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Повідомляється, що сам генеральний директор OPPO Тоні Чен бере участь у проекті, а це підтвердження того, що проект позначений як пріоритетний план, хоча на даний момент рішення, яким шляхом OPPO увійде в автоіндустрію, ще не прийнято.

Керівники OPPO вже зустрічалися з деякими галузевими постачальниками, включаючи представників CATL, компанії, що виробляє акумулятори, які Tesla використовує на своїх електромобілях. Це може свідчити про плани з розробки власного електромобіля і, судячи з останніх патентів, поданих компанією, є ймовірність, що вона спрямована і на можливості автономного водіння.

Вважається, що OPPO вже сьогодні наймає людей і прагне залучити кількох провідних інженерів, хоча само собою зрозуміло, це буде досить складно, оскільки все більше і більше технологічних компаній також зацікавлені в експансії в автомобільну промисловість.

Конкретних даних щодо того, коли можна очікувати на появу автомобіля OPPO, немає. Та, швидше за все, компанія спробує вивести свій автомобіль на ринок до того, як це зробить Apple у 2024 або 2025 році.