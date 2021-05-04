Найуспішнішим топ-менеджером стала Мері Барра, директорка General Motors, а Ілон Маск, тим часом, фактично не заробив нічого.

Боси Ford та Fiat-Chrysler Automobiles заробили у 2020 році набагато менше, ніж Мері Барра.

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Генеральний директор General Motors Мері Барра отримала найвищу зарплату серед топ-менеджерів трьох найбільших автокомпаній США у 2020 році, заробивши 23,7 мільйона доларів. Вона має базову заробітну плату в розмірі 2 мільйонів доларів, але також отримала бонуси в розмірі 3,8 мільйона доларів та 13,1 мільйона доларів в акціях.

У 2020 році Майк Менлі був генеральним директором Fiat Chrysler Automobiles до злиття компанії з PSA і утворення альянсу Stellantis, і встиг заробити на цій посаді 14,2 мільйона доларів. На керівному посту Ford також відбулись зміни, у жовтні 2020 року. Джим Хакетт, попередній бос Ford, отримав 16,7 мільйона доларів, а Джим Фарлі, що є генеральним директором зараз, встиг отримати за минулий рік 11,8 мільйона доларів.

Tesla також оголосила про виплату керівництву. Ілон Маск не отримав жодної зарплати в 2020 році. Однак він виконав шість із заздалегідь визначених етапів у своєму контракті. Це дає йому можливість придбати 50,6 мільйона акцій Tesla по 70,01 доларів за акцію. Актуальна вартість акцій наразі трохи менше 700 доларів за одиницю, а це означає, що Маск може отримати близько 32 мільярдів доларів, продавши свої акції, за даними Business Insider. Хоча його угода передбачає, що він повинен зберігати акції протягом п'яти років, перш ніж зможе їх продати.

Для порівняння з виконавчими директорами інших автовиробників, бос Ferrari Луї Камільєрі, який покинув свій пост у грудні 2020 року, заробив 375 846 євро за 2020 рік. З них 363 960 євро – це його зарплата, а ще 11 886 євро – додаткові виплати, які включали доступ до службового автомобіля Ferrari.

Генеральний директор Daimler Ола Каленіус заробив 1,34 мільйона євро та ще 3,5 мільйони євро у вигляді бонусів у 2019. А у 2020 році він прийняв 20-процентне зниження заробітної плати, як частину реакції автовиробника на спалах COVID-19, повідомляє Automotive News Europe.

Інформацію про зарплати генеральних директорів японських автовиробників знайти важче. У 2018 році Акіо Тойода, керівник Toyota, заробив 379 мільйонів ієн – близько 3,5 мільйонів доларів, за поточним курсом.