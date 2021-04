Лідером цьогорічного конкурсу став Електричний кросовер Volkswagen ID4.

Електричний кросовер став п’ятою моделлю Volkswagen, яка виграла престижний титул “Світовий автомобіль року”. На шляху до перемоги він обійшов Honda e і Toyota Yaris.

Дізнайтесь також: Електричний кросовер Honda SUV e:prototype вийде на ринок у 2022 році

“Нагорода «Світовий автомобіль року» – це великий успіх для всієї нашої команди, що працює над лінійкою ID. Ми досягли успіху в розробці автомобіля, який втілює перехід до електронної мобільності у найважливішому в світі сегменті компактних позашляховиків і пропонує чудові можливості для повсякденного використання”, – зазначив Томас Ульбріх, член правління з розвитку бренду Volkswagen.

У 2009 році Volkswagen Golf VI став першим автомобілем бренду з титулом World Car of the Year. Другий титул приніс наступного року Volkswagen Polo, у 2012 році переможцем став Volkswagen UP!, а у 2013 – знову Golf.

Цьогорічний переможець традиційно має свиту з кращих моделей за різними категоріями. Mercedes-Benz S-Class був названий кращим розкішним автомобілем 2021 року. У цій категорії він обійшов Land Rover Defender та Polestar 2.

“Світовим спорткаром 2021 року” став Porsche 911 Turbo, з яким конкурували Toyota GR Yaris та Audi RS Q8. “Міським автомобілем 2021 року” Yaris також не вдалось стати – цей титул дістався Honda e, який також обійшов Honda Fit / Jazz.

Нарешті, Land Rover Defender здобув звання “Світовий автомобільний дизайн 2021 року”, випередивши у цій категорії Honda e та Mazda MX-30.

Фото: переможці премії World Car of the Year 2021 / фірми-виробники