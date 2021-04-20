Компанія Honda представила на Шанхайському автосалоні передсерыйну версію електричного кросовера.

Honda SUV e:prototype передвіщує серійну модель, яка стане першим із десяти електромобілів, розроблених спеціально для китайського ринку.

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У вересні минулого року Honda показала Honda SUV e:concept – дводверний електрокар з кузовом, типу шутінг-брейк у форматі кросовера. Цьогорічний Honda SUV e:prototype має чотиридверний кузов і компактніші габарити, а на китайському ринку повинен з’явитись раніше за e:concept – вже навесні 2022 року. А до 2026 року Honda планує продавати у КНР десять електричних моделей, створених з прицілом на місцевий ринок.

Японці не розкривають деталей інтер'єру, а також технічних подробиць новинки. Відомо, що електричний кросовер отримає програмне забезпечення Honda Connect третього покоління, з яким електрокар зможе розпізнавати голосові команди і здійснювати покупки в інтернеті під час руху, а також дистанційно оновлювати прошивку.

Фото: Honda SUV e:prototype / Honda