Компания Honda представила на Шанхайском автосалоне предсерийную версию электрического кроссовера.

Honda SUV e: prototype предвещает серийную модель, которая станет первым из десяти электромобилей, разработанных специально для китайского рынка.

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В сентябре прошлого года Honda показала Honda SUV e:concept – двухдверный электрокар с кузовом, типа Шутинг-брейк в формате кроссовера. В этом году Honda SUV e: prototype имеет четырехдверный кузов и компактнее габариты, а на китайском рынке должен появиться раньше e:concept – уже весной 2022 года. А к 2026 году Honda планирует продавать в КНР десять электрических моделей, созданных с прицелом на местный рынок.

Японцы не раскрывают деталей интерьера, а также технических подробностей новинки. Известно, что электрический кроссовер получит программное обеспечение Honda Connect третьего поколения, с которым электрокар сможет распознавать голосовые команды и совершать покупки в интернете во время движения, а также дистанционно обновлять прошивку.