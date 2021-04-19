Прошла почти треть года и автопроизводители успели вывести немало свежих моделей. Этот обзор посвящен самым интересным машинам в трех популярнтх сегментах класса кроссоверов.

Когда нужно определить лучшего, сначала необходимо выяснить, по какому критерию или критериям они будут оцениваться. В этой подборке представлены небольшие кроссоверы, которые по совокупному показателю своих качеств и преимуществ выделяются в своем сегменте, поэтому их оценка не претендует на абсолютное значение, а четкие критерии "лучшести" отсутствуют.

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Не все из представленных ниже машин доступны в Украине, но подавляющее большинство можно найти в отечественных дилеров уже сейчас или заказать со временем. Автомобили перечислены в алфавитном порядке.

Honda CR-V

Чем выделяется: лучший в классе объем внутреннего пространства, мощный, но энергоэффективный базовый двигатель, доступный гибрид, удобные крепления ремней безопасности сзади.

Что улучшить: устаревший и глючный технологический интерфейс, немного скучный.

Mazda CX-5

Чем выделяется: управляемость Porsche за умеренные деньги; роскошная кабина; мощный турбомотор.

Что улучшить: немного места для груза и пассажиров; информационно-развлекательная система без сенсорного экрана.

Toyota RAV4

Чем выделяется: непревзойденное разнообразие моделей, включая два гибрида; просторное заднее сиденье и грузовая зона; надежность.

Что улучшить: не слишком производительный базовый двигатель; устаревший технический интерфейс.

Ford Bronco Sport

Чем выделяется: внедорожные возможности; грузовое пространство; решение для хранения и груза; самобытный стиль.

Что улучшить: экономия горючего; дешевые элементы внутреннего декора.

Kia Seltos

Чем выделяется: удивительное пространство; ускорение у моделей Turbo; удобная техника; узнаваемый дизайн.

Что улучшить: дешевые элементы внутреннего декора.

Mazda CX-30

Чем выделяется: роскошный интерьер; лучшая в своем классе динамика вождения.

Что улучшить: внутреннее пространство больше хэтчбек, чем внедорожник; пластиковая защита кузова портит вид.

Chevrolet Bolt EUV

Чем выделяется: 400 километров электрического пробега; удобное заднее сиденье; быстрое ускорение; низкая цена, как для электромобиля.

Что улучшить: высокая цена, как для небольшого кроссовера; небольшая грузовая площадь.

Hyundai Kona

Чем выделяется: приятное управление; простая в использовании техника; мощный турбодвигатель; электрическая версия с запасом хода 415 километров.

Что улучшить: небольшое заднее сиденье и грузовая зона; электрическая версия выглядит довольно странно.

Kia Soul

Чем выделяется: достаточно места и широкий выбор опций и персонализации; неповторимый стиль; мощный турбомотор.

Что улучшить: полный привод недоступен.

Nissan Kicks

Чем выделяется: много пространства и оснащение за умеренные деньги; лучшая в своем классе экономия горючего; хорошее оснащение системами безопасности.

Что улучшить: динамика оставляет желать лучшего.

Subaru XV / Crosstrek

Чем выделяется: лучший в своем классе клиренс; полный привод в базе; грузовое пространство и функциональные рельсы на крыше.

Что улучшить: медленный базовый двигатель; коробка передач CVT; обратной отзыв руля.