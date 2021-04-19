Минула майже третина року і автовиробники встигли вивести чимало свіжих моделей. Цей огляд присвячений найцікавішим машинам у трьох популярнтх сегментах класу кросоверів.

Коли потрібно визначити кращого, спершу необхідно з’ясувати, за яким критерієм чи критеріями вони будуть оцінюватись. У цій добірці представлені невеликі кросовери, які за сукупним показником своїх якостей і переваг виділяються у своєму сегменті, тому їх оцінка не претендує на абсолютне значення, а чіткі критерії “кращості” відсутні.

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Не всі з представлених нижче машин доступні в Україні, але переважну більшість можна знайти у вітчизняних дилерів вже зараз чи замовити з часом. Автомобілі перераховані у алфавітному порядку.

Honda CR-V

Чим виділяється: найкращий у класі об’єм внутрішнього простору, потужний, але енергоефективний базовий двигун, доступний гібрид, зручні кріплення пасків безпеки ззаду.

Що можна покращити: застарілий та глюковий технологічний інтерфейс, трохи нудний.

Mazda CX-5

Чим виділяється: керованість Porsche за помірні гроші; розкішна кабіна; потужний турбомотор.

Що можна покращити: небагато місця для вантажу і пасажирів; інформаційно-розважальна система без сенсорного екрану.

Toyota RAV4

Чим виділяється: неперевершена різноманітність моделей, включаючи два гібриди; просторе заднє сидіння та вантажна зона; надійність.

Що можна покращити: не надто продуктивний базовий двигун; застарілий технічний інтерфейс.

Ford Bronco Sport

Чим виділяється: позашляхові можливості; вантажний простір; рішення для зберігання та вантажу; самобутній стиль.

Що можна покращити: економія пального; дешеві елементи внутрішнього декору.

Kia Seltos

Чим виділяється: дивовижний простір; прискорення у моделей Turbo; зручна техніка; впізнаваний дизайн.

Що можна покращити: дешеві елементи внутрішнього декору.

Mazda CX-30

Чим виділяється: розкішний інтер’єр; найкраща у своєму класі динаміка водіння.

Що можна покращити: внутрішній простір більше хетчбек, ніж позашляховик; пластиковий захист кузову псує вигляд.

Chevrolet Bolt EUV

Чим виділяється: 400 кілометрів електричного пробігу; зручне заднє сидіння; швидке прискорення; низька ціна, як для електромобіля.

Що можна покращити: висока ціна, як для невеликого кросовера; невелика вантажна площа.

Hyundai Kona

Чим виділяється: приємне управління; проста у використанні техніка; потужний турбодвигун; електрична версія з запасом ходу 415 кілометрів.

Що можна покращити: невелике заднє сидіння та вантажна зона; електрична версія виглядає досить дивно.

Kia Soul

Чим виділяється: достатньо місця та широкий вибір опцій і персоналізації; неповторний стиль; потужний турбомотор.

Що можна покращити: повний привід недоступний.

Nissan Kicks

Чим виділяється: багато простору та оснащення за помірні гроші; найкраща у своєму класі економія пального; гарне оснащення системами безпеки.

Що можна покращити: динаміка залишає бажати кращого.

Subaru XV / Crosstrek

Чим виділяється: найкращий у своєму класі кліренс; повний привід в базі; вантажний простір та функціональні рейки на даху.

Що можна покращити: повільний базовий двигун; коробка передач CVT; зворотній відгук керма.