Дилери Ford збудують 100 бутіків виключно для моделі Bronco.

Схоже, новий позашляховик зі старим іменем виправдав сподівання творців і його популярність дозволить “блакитному овалу” розширювати лінійку з нинішніх Bronco та Bronco Sport, а з часом він може перетворитись на окремий бренд, як свого часу трапилось із Dodge Ram.

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Після бестселера Ford F-150, однією з найважливіших і найпопулярніших моделей виробника сьогодні є Ford Bronco. Настільки, що бронювання першого видання Bucking Horse закінчилося за кілька годин, після відкриття.

Окремі дилери Ford у США вже планують додати спеціальний виставковий зал для Bronco, Bronco Sport та майбутніх доповнень до сімейства Bronco, повідомляє Automotive News. Можна очікувати появу одноіменного пікапа та гібридних і навіть електричних версій моделі.

Дилери самі запропонували виробнику цю ідею і дизайнери Ford створили візуалізацію такого шоурума. Автовиробник винагороджуватиме тих дилерів, які відкриють окремі салони для Bronco, збільшивши їх квоту на цю модель. За попередніми данними, близько сотні дилерів марки планують збудувати такі шоуруми, які будуть розташовані на території автосалону або поблизу і матимуть спеціальний логотип на вивісках – гарцюючого коня (Bucking Horse).

Попит як на Bronco, так і на Bronco Sport був справді неабияким. Незважаючи на те, що позашляховик поки що не прибув у виставкові зали, Ford заявляє про бронювання Bronco на рівні понад 65 відсотків. В той же час Bronco Sport лише протягом першого кварталу 2021 року знайшов 23 356 власників. У США вже навіть встигли розбити кілька Ford Bronco Sport 2021 року і виставити їх на продаж. Поставки ж Ford Bronco мають розпочатись у червні.

Фото: шоурум для Ford Bronco / Ford