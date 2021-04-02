Як і Hyundai Ioniq 5, електрокар Kia EV6 вже виявляється досить популярним на своєму внутрішньому ринку.

За 24 години після відкриття можливості бронювання для EV6 в Південній Кореї, виробник отримав 21 000 бронювань, повідомляє Insideevs. Це дуже схоже на Ioniq 5, оскільки Hyundai за першу добу зібрав у Південній Кореї 23 760 бронювань.

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Мова йде про бронювання в Інтернеті, а не фактичні замовлення з оплатою. Kia ще не розкрила, скільки бронювань було отримано по всій Європі, але Hyundai отримав лише 236 000 запитів на Ioniq 5 на Старому континенті, тож від EV6 можна очікувати подібних результатів.

Клієнти в Європі можуть замовити EV6, розмістивши депозит у розмірі 100 євро. Європейські книги замовлення будуть офіційно відкриті у травні, а перші поставки почнуться у вересні.

Європейським споживачам EV6 буде запропонований в базовому виконанні, версіях GT-line та GT. При резервації автомобіля до 30 квітня і придбанні до 31 грудня, покупці отримають безкоштовний доступ до мережі зарядки Ionity протягом року, а також користуватимуться річною підпискою на KiaCharge, яка включає 210 000 пунктів заряду по всьому континенту.