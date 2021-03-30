Позашляхова версія кросовера стане доступною для попередніх бронювань з другого кварталу року, перед стартом продажів, запланованим на вересень.

Щоб відзначити старт продажів абсолютно нової моделі в Європі, Toyota запропонує разом з Yaris Cross Adventure ще одну версію – Yaris Cross Adventure Premiere Edition, яка доповнить лінійку моделі.

Також цікаво: Alpina B8 Gran Coupe – чотиридверна альтернатива BMW M8

Абсолютно новий гібридний позашляховик B-сегменту Toyota Yaris Cross Adventure має посилений кузов та індивідуальне оздоблення салону;

Premiere Edition – найвищий клас Adventure, з ексклюзивними опціями в комплектації та функціями, буде доступний протягом перших 12 місяців продажів і відкритий для бронювання перед стартом продажів;

Максимальне оснащення інтелектуальною електронікою: електричний повний привід AWD-i, Toyota Smart Connect, Toyota Teammate Advanced Park та Toyota Smart Cargo.

Субкомпактний кросовер Toyota Yaris Cross дебютував ще минулого року і вже продається в Японії, а продажі в Європі стартують у вересні. Напередодні європейської прем'єри виробник показав модель у виконанні Adventure. На відміну від версії Elegant, показаної під час світового дебюту, вона має підкреслено позашляхові риси. Ключові особливості: пластикові накладки на бампери, додатковий захист днища, рейлінги на даху і 18-дюймові легкосплавні диски.

Кросовери у виконанні Yaris Cross Adventure Premiere Edition матимуть двоколірний кузов, особливі диски, шкіряний салон, електропривід багажних дверей, проекційний дисплей, а також найповніший набір встановлених опцій.

Toyota Yaris Cross являє собою 116-сильний гібрид з електромотором на задній осі, який забезпечує реалізацію електричного повного приводу AWD-i.

Випуск кросовера для Європи вестимуть у Франції, разом з хетчбеком Yaris. Ціни на кросовер поки не оголошені, однак звичайний хетчбек коштує у Старому світі від 17 750 євро, а найменший гібридний кросовер C-HR – від 25 500 євро.

Фото: Toyota Yaris Cross Adventure та Yaris Cross Adventure Premiere Edition / Toyota