Ціни в Німеччині починаються з 161 200 євро. При цьому у США баварський гранд буде коштувати менше – від 139 900 доларів. Новинку можна буде замовити у офіційних дилерів BMW.

Візуальні зміни, традиційно для Alpina, зочереджені в деталях. Злегка доопрацьований зовнішній вигляд із переднім сплітером має великий логотип Alpina, корму прикрашають чорний дифузор та акуратний спойлер, а сам кузов може бути пофарбований в особливі відтінки блакитного і зеленого – Alpina Blue Metallic та Alpina Green Metallic.

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Найпомітнішою зміною, крім напису Alpina на передньому бампері, є комплект 21-дюймових легкосплавних дисків Alpina Classic, вкомплектованих спеціально розробленими шинами Pirelli. Їх підтримує чотирипоршнева гальмівна система Brembo, яка має диски розміром 396 міліметрів спереду і 399 – ззаду.

Крім того, B8 оснащена спеціально розробленою спортивною вихлопною системою з нержавіючої сталі. Він регулюється і обіцяє не лише покращення характеристик, а й чудовий звук, оскільки має “сміливий, природний звук потужного двигуна V8”.

Зміни в салоні обмежені, але покупці знайдуть обтягнуте шкірою кермо Alpina, підсвічені накладки на пороги та оздоблення з натурального горіху. Модель також має кришталеве скло iDrive із лазерним травленим логотипом Alpina.

Оскільки Alpina B8 використовує в якості бази топову комплектацію BMW 8 Gran Coupe – M850i xDrive, покупці отримають добре оснащений автомобіль з підігрівом / вентиляцією передніх сидінь, підігрівом задніх сидінь та чотиризонною системою автоматичного клімат-контролю. Серед інших визначних речей – панорамний скляний дах, хедлайнер з алькантари та аудіосистема Harman Kardon з 16 динаміками.

Потужність походить від 4,4-літрового двигуна V8 з парою турбін, який був прокачаний до потужності у 621 кінську силу і 800 ньютон-метрів крутного моменту. Це лиш трохи менше, ніж у BMW M8 Gran Coupe, який продукує 625 сил і 750 ньютон-метрів. Силовий агрегат під’єднаний до восьмиступінчастої автоматичної коробки передач, яка має вдосконалені внутрішні елементи.

Фото: Alpina B8 Gran Coupe / Alpina

Завдяки цим модифікаціям, повнопривідний Alpina B8 Gran Coupe може розігнатися від 0 до 96 кілометрів на годину за 3,3 секунди і досягти максимальної швидкості у 323 кілометри на годину. Alpina також вказує час проходження вчерті милі – 11,5 секунди.

Додаткова продуктивність досягається, завдяки модернізованій системі охолодження, збільшеного охолоджувача мастила трансмісії та низькотемпературної системи охолодження з інтеркулерами. Останні мають на 50% більшу охолоджувальну поверхню, ніж інтеркулери у M850i ​​xDrive Gran Coupe.

На цьому оновлення не закінчуються, оскільки модель від Alpina має спеціально налаштовану спортивну підвіску, яка поєднує в собі “першокласний комфорт на довгі дистанції з точними характеристиками керування”. Він оснащений пружинами Eibach, посиленими ричагами та їх кріпленнями та стійками передньої осі з гідрокріпленнями. Крім того, автомобіль оснащений інтегральною системою активного керування, яка дозволяє заднім колесам повертатися на кут до 2,3 градуса.

В Україні BMW M8 Coupe (F92) коштує від 4 776 061 гривень, BMW 840i Gran Coupe (G16) – від 2 969 067 гривень, а топова версія M850i xDrive обійдеться мінімум в 3 905 719 гривень. Серед чотиридверок кращим за Alpina B8 Gran Coupe залишається тільки BMW M8 Gran Coupe (F93), який коштує від 4 671 780 гривень.