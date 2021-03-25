Цены в Германии начинаются с 161 200 евро. При этом в США баварский гранд будет стоить меньше – от 139 900 долларов. Новинку можно будет заказать у официальных дилеров BMW.

Визуальные изменения, традиционно для Alpina, чередуются в деталях. Слегка доработанный внешний вид с передним сплиттером имеет большой логотип Alpina, корму украшают черный диффузор и аккуратный спойлер, а сам кузов может быть окрашен в особые оттенки голубого и зеленого – Alpina Blue Metallic и Alpina Green Metallic.

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Самое заметное изменение, кроме надписи Alpina на переднем бампере, – комплект 21-дюймовых легкосплавных дисков Alpina Classic, оснащенных специально разработанными шинами Pirelli. Их поддерживает четырехпоршневая тормозная система Brembo, которая имеет диски размером 396 миллиметров спереди и 399 – сзади.

Кроме того, B8 оснащена специально разработанной спортивной выхлопной системой из нержавеющей стали. Он регулируется и обещает не только улучшение характеристик, но и превосходный звук, поскольку имеет “смелый, естественный звук мощного двигателя V8”.

Изменения в салоне ограничены, но покупатели найдут обтянутый кожей руль Alpina, подсвеченные накладки на пороги и отделку из натурального ореха. Модель также имеет хрустальное стекло iDrive с лазерным травленным логотипом Alpina.

Поскольку Alpina B8 использует в качестве базы топовую комплектацию BMW 8 Gran Coupe – M850i xDrive, покупатели получат хорошо оснащенный автомобиль с подогревом / вентиляцией передних сидений, подогревом задних сидений и чотырехзонной системой автоматического климат-контроля. Среди прочих интересных вещей – панорамная стеклянная крыша, хедлайнер из алькантары и аудиосистема Harman Kardon с 16 динамиками.

Мощность происходит от 4,4-литрового двигателя V8 с парой турбин, который был прокачан до мощности в 621 лошадиную силу и 800 ньютон-метров крутящего момента. Это лишь немного меньше, чем у BMW M8 Gran Coupe, который производит 625 сил и 750 ньютон-метров. Силовой агрегат подсоединен к восьмиступенчатой автоматической коробке передач, которая имеет усовершенствованные внутренние элементы.

Фото: Alpina B8 Gran Coupe / Alpina

Благодаря этим модификациям, полноприводный Alpina B8 Gran Coupe может разогнаться от 0 до 96 километров в час за 3,3 секунды и достичь максимальной скорости в 323 километра в час. Alpina также указывает время прохождения в четыре мили – 11,5 секунды.

Дополнительная производительность достигается, благодаря модернизированной системе охлаждения, увеличенного охладителя масла трансмиссии и низкотемпературной системы охлаждения с интеркулерами. Последние имеют на 50% большую охладительную поверхность, чем интеркулеры в M850i xDrive Gran Coupe.

На этом обновления не заканчиваются, поскольку модель от Alpina имеет специально настроенную спортивную подвеску, которая сочетает в себе “первоклассный комфорт на длинные дистанции с точными характеристиками управления”. Он оснащен пружинами Eibach, усиленными рычагами и их креплениями и стойками передней оси с гидрокреплением. Кроме того, автомобиль оснащен интегральной системой активного управления, которая позволяет задним колесам поворачиваться на угол до 2,3 градуса.

В Украине BMW M8 Coupe (F92) стоит от 4 776 061 гривен, BMW 840i Gran Coupe (G16) – от 2 969 067 гривен, а топовая версия M850i xDrive обойдется минимум в 3 905 719 гривен. Среди четырехдверок лучше Alpina B8 Gran Coupe остается только BMW M8 Gran Coupe(F93), который стоит от 4 671 780 гривен.