Внедорожная версия кроссовера будет доступна для бронирований со второго квартала года, перед стартом продаж, запланированным на сентябрь.

Чтобы отметить старт продаж абсолютно новой модели в Европе, Toyota предложит вместе с Yaris Cross Adventure еще одну версию – Yaris Cross Adventure Premiere Edition, которая дополнит линейку модели.

Также интересно: Alpina B8 Gran Coupe – четырехдверная альтернатива BMW M8

Абсолютно новый гибридный внедорожник B-сегмента Toyota Yaris Cross Adventure имеет усиленный кузов и индивидуальную отделку салона;

Premiere Edition – самый высокий класс Adventure, с эксклюзивными опциями в комплектации и функциями, будет доступен в течение первых 12 месяцев продаж и открыт для бронирования перед стартом продаж;

Максимальное оснащение интеллектуальной электроникой: электрический полный привод AWD-i, Toyota Smart Connect, Toyota Teammate Advanced Park и Toyota Smart Cargo.

Субкомпактный кроссовер Toyota Yaris Cross дебютировал еще в прошлом году и уже продается в Японии, а продажи в Европе стартуют в сентябре. Накануне европейской премьеры производитель показал модель в исполнении Adventure. В отличие от версии Elegant, показанной во время мирового дебюта, она подчеркнула внедорожные черты. Ключевые особенности: пластиковые накладки на бамперы, дополнительная защита днища, рейлинги на крыше и 18-дюймовые легкосплавные диски.

В кроссоверах в исполнении Yaris Cross Adventure Premiere Edition будет двухцветный кузов, особые диски, кожаный салон, электропривод багажной двери, проекционный дисплей, а также самый полный набор установленных опций.

Toyota Yaris Cross представляет собой 116-сильный гибрид с электромотором на задней оси, который обеспечивает реализацию электрического полного привода AWD-i.

Выпуск кроссовера для Европы будут вести во Франции, вместе с хэтчбеком Yaris. Цены на кроссовер пока не объявлены, однако обычный хэтчбек стоит в Старом Свете от 17 750 евро, а самый маленький гибридный кроссовер C-HR – от 25 500 евро.

Фото: Toyota Yaris Cross Adventure та Yaris Cross Adventure Premiere Edition/Toyota