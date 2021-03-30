У топового виконання абсолютно нового електрокара навіть є диференціал обмеженного ковзання.

Перший самостійний електрокар Kia візуально близький до кросоверів, однак за характеристиками більше відповідає класу спорткарів.

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Kia показала EV6 пару тижнів тому, але без оприлюднення технічних характеристик. EV6 є символом нового бренду Kia та першим батарейним електрокаром, побудованим на новій спеціальній платформі для таких машин. Тепер виробник розкрив усі подробиці, а також додаткові зображення, що зображують GT-Line та GT-лінійку.

EV6 GT використовує подвійні електродвигуни із сумарною потужністю 577 кінських сил (430 кіловат) і величезним миттєвим крутним моментом в 740 ньютон-метрів. EV6 GT розганяється від 0 до 100 кілометрів на годину за 3,5 секунди з максимальною швидкістю 260 кілометрів на годину.

Kia пропонує кілька конфігурацій силових агрегатів з нульовим рівнем викидів і батарей з максимальним запасом ходу більше 510 кілометрів. Надшвидка 800-вольтна зарядка від 10 до 80 відсотків всього за 18 хвилин; заряд на 100 кілометрів пробігу менш ніж за 4,5 хвилини. Найменший акумулятор – на 58 кіловат-годин, а версія GT, з постійним повним приводом і електронним диференціалом з обмеженим ковзанням, доступна виключно з найбільшою батареєю на 77,4 кілвоат-години.

Подібно до Hyundai Ioniq 5, новйи Kia EV6 може подавати енергію зі своїх акумуляторів на зовнішні пристрої. Kia заявляє, що може одночасно живити 55-дюймовий телевізор більше 24 годин. Крім того, EV6 може заряджати акумулятор іншого електромобіля.

Фото: Kia EV6 EV6 GT-Line та EV6 GT / Kia

Удосконалена система допомоги водієві включає систему допомоги на дорозі другого покоління (Highway Driving Assist 2) та дистанційну розумну допомогу при паркуванні (Remote Smart Parking Assist).

Нова архітектура забезпечує просторий інтер’єр та високотехнологічні функції для інтуїтивного користування. Інтер’єр пропонує не лише простір, а й комфорт та цифрову технологічність. Широкий вигнутий дисплей на передній панелі поєднує прилади та інформаційно-розважальний комплекс з навігацією. Блок управління кліматом також оснащений тактильними кнопками. Сидіння водія і переднього пасажира, оббиті матеріалом з переробленого пластику.

Kia EV6 2021 EV6 EV6 GT-line EV6 GT Колісна база 2,900 mm 2,900 mm 2,900 mm Довжина 4,680 mm 4,695 mm 4,695 mm Ширина 1,880 mm 1,890 mm 1,890 mm Висота 1,550 mm 1,550 mm 1,545 mm Вантажний простір Передній/задній багажник *EV6 / EV6 GT-line 520 літрів 1300 літрів (*коли другий ряд крісел складений) Передній багажние 52 літри (2WD) або 20 літрів (AWD) Продуктивність Платформа Electric-Global Modular Platform EV6 Long Range.

Бат: 77.4 кВт-год AWD Потужність 239 кВт (передній і задній електромотори) Крутний момент 605 Нм (передній і задній електромотори) 2WD Потужність 168 кВт – задній Крутний момент 350 Нм – задній EV6 GT-line Standard Range

Бат: 58.0 кВт-год AWD Power 173 кВт (передній і задній електромотори) Torque 605 Нм (передній і задній електромотори) 2WD Power 125 кВт задній Torque 350 Нм задній EV6 GT Long Range

Бат: 77.4 кВт-год AWD Power 430 кВт (передній і задній електромотори) Torque 740 Нм (передній і задній електромотори) Особливості Підтримка зарядної інфраструктури 400 вольт та 800 вольт (без додаткових адапторів) Ультрашвидка зарядка 800 вольт Від 10% до 80% за 18 хвилин заряджання 100 кілометрів ходу (WLTP) за 4,5 хвилини заряду

Kia випускатиме EV6 на домашньому заводі в Південній Кореї, машини почнуть сходити з конвеєра у другій половині року. На деяких ринках можливість бронювання відкривається вже сьогодні.