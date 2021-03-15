У нього немає і не буде аналогів з ДВЗ.

Kia EV6 відкриває для бренду нову сторінку і “проголошує маніфест” нової філософії, яка отримала назву “об’єднані протилежності”.

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Нова філософія сформована з п’яти стовпів: Чистота для природи, Насолода для Розуміння, Потужність для Прогресу, Технологія для Життя, Напруга для Спокою (Bold for Nature, Joy for Reason, Power to Progress, Technology for Life, and Tension for Serenity).

Зовнішній дизайн EV6 характеризується високотехнологічними деталями;

Сучасний та просторий дизайн інтер’єру став можливим завдяки використанню платформи E-GMP.

Новий електрокар Kia EV6 ділить платформу з Hyundai Ioniq 5 і майбутніми електричними Genesis. Для бренду це перша серійна модель на архітектурі E-GMP, розробленій спеціально для акумуляторних електрокарів.

Спереду в електричному Kia все ще впізнається фірмовий “ніс тигра”, який тепер отримав лрлатковий епітет “цифровий”. Елементи оптики EV6 загоряються послідовно, створюючи унікальний світловий підпис. Загалом дизайн кузову розроблявся у трьох дизайн-студіях марки в Південній Кореї, Німеччині та США. Похилий дах і плавні лінії кузову формують вигляд не лише цього автомобіля, а й тих, що йдуть слідом. При цьому кузов зроблений максимально аеродинамічним, що критично важливо для запасу ходу електрокарів. До слова, Kia не називає свою новинку кросовером, однак зазначає, що профіль EV6 “натхненний кроссоверами”.

Фото: Kia EV6 / Kia

Платформа E-GMP забезпечила Kia EV6 більш просторий салон, в порівнянні з електромобілями, зробленими на основі машин з ДВЗ. Інтер’єр пропонує не лише простір, а й комфорт та цифрову технологічність. Широкий вигнутий дисплей на передній панелі поєднує прилади та інформаційно-розважальний комплекс з навігацією. Блок управління кліматом також оснащений тактильними кнопками. Сидіння водія і переднього пасажира, оббиті матеріалом з переробленого пластику.

Технічні характеристики електрокара Kia приберегла для презентації, яка має відбутись вже цього місяця, однак дещо відомо вже зараз. Раніше виробник зазначав, що електромобіль зможе заряджатися менш ніж за 20 хвилин і проїжджати понад 500 кілометрів. Також EV6 обіцяний “автопілот” другого рівня автономності. Якщо звернути увагу на номерний знак машини на офіційних фото, можна помітити цифри 0330, які можуть вказувати на дату прем’єри – 30 березня.