Hyundai обіцяє цілу лінійку багатоцільових автомобілів (MPV).

Staria – це концептуальний мінівен з футуристичним та загадковим зовнішнім виглядом, схожий на космічний корабель.

Передня частина автомобіля виділяється довгою горизонтальною лінією денного ходового світла та фарами, розташованими знизу. Відчуття космічного корабля посилюється великими панорамними вікнами, що підкреслюють відкритість інтер’єру. Висота салону також оптимізована для комфорту та зручності, що робить його ідеальним як для ділового, так і для сімейного використання.

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“Staria – це новий модельний ряд MPV від Hyundai, який відкриває нову еру мобільності", - сказав Санг Юп Лі, старший віце-президент та керівник глобального дизайну Hyundai. “Staria подарує абсолютно новий досвід та цінні пропозиції для клієнтів завдяки своїм безпрецедентним особливостям дизайну".

Staria Premium, який буде доступний на деяких ринках, виводить мобільність на новий рівень, а спортивно-преміальні функції та ексклюзивні варіанти оформлення забезпечать ще більш розкішний вигляд та відчуття.

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Найближчими тижнями Hyundai Motor розкриє більше деталей про Staria та Staria Premium.