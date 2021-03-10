Світлини, які виробник називає тизерними, насправді вже майже нічого не приховують.

Оновлений кросовер Hyundai Kona ми вже бачили майже у всіх формах – від стандартної до електричної. Єдина версія моделі, яка ще не представлена офіційно – спортивна Hyundai Kona N. Хоча дата прем’єри ще не призначена, корейський автовиробник надав нам напрочуд показові фото майбутньої новинки.

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Загалом Kona N багато в чому подібний до менш потужного N Line, який є лише стилізацією під “спорт”. У новинки така ж передня панель, решітка радіатора, світлодіодні фари та більшу частину задньої панелі. Але повноцінна версія N додає трохи більше агресії, завдяки червоним акцентним лініям навколо спойлера переднього бампера, бічних спідниць та задньої панелі дифузора. Він також має більше антикрило на дверях багажника, два масивних наконечники вихлопних труб та фірмовий трикутник світлодіодного стоп-сигналу під спойлером.

Вже відомо, що Hyundai Kona N матиме під капотом 2-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, імовірно той самий, що використовувався у Veloster N. У кросовері він продукує 275 кінських сил і 352 ньютон-метри крутного моменту. Наразі не ясно, чи пропонуватиметься кросовер лише з переднім приводом, чи буде запропонована повнопривідна версія. Особливості версії N включатимуть оновлення підвіски та електроннокерований механічний диференціал обмеженого ковзання.