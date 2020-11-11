Рестайлінг моделі змінив зовнішність та додав обладання. Тепер корейська "електричка", як і моделі Tesla, не має й натяку на решітку радіатора.

Через два місяці після прем'єри рестайлінгового кросовера Kona з двигуном внутрішнього згоряння компанія Hyundai оновила його електричну версію.

Передня частина Kona тепер оформлений більш мінімалістично: зникла перекладина, що з'єднувала оптику, а також сітчастий малюнок в центрі. Кросовер підріс в довжину на 25 міліметрів, колісні арки тепер пофарбовані в колір кузова, за доплату можна замовити чорний або білий дах.

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Багато оновлень і в салоні: Kona Electric отримав 10,25-дюймову приладову панель замість колишньої семидюймової і "мультімедійку" з тачскріном того ж розміру. Система оснащена функціями Apple CarPlay і Android Auto з підтримкою бездротового підключення смартфонів.

Також з'явилася "розумна" зарядка, якою можна керувати через додаток BlueLink: вона дозволяє стежити за станом акумулятора, а також планувати час початку і завершення зарядки. Крім цього, навігатор Kona тепер відображає дані про трафік на основі інформації, що зберігається на хмарному сервері, точніше планує маршрути і показує найближчі вільні парковки та їх вартість.

Технічні характеристики Kona Electric не змінилися. У "базі" кросовер, як і раніше, доступний з електромотором, що видає 136 кінських сил, і акумулятором на 39,2 кіловат-години. Це дозволяє подолати 305 кілометрів без підзарядки по циклу WLTP. Топовий варіант пропонується з 204-сильним мотором і батареєю об'ємом 64 кіловат-години, що забезпечує 484 кілометрів ходу. На зарядку батареї з 10 до 80 відсотків за допомогою 100-кіловатного пристрої піде 47 хвилин.

На розгін з місця до “сотні” базова Kona витрачає 9,9 секунди замість колишніх 9,3, а більш потужна – 7,9 секунди (6,7 у дореформеного кросовера). Максимальна швидкість становить 155 і 167 кілометрів на годину відповідно.

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Hyundai Kona Electric вийшов на ринок в 2018 році. З тих пір корейській марці вдалося продати більше 120 000 екземплярів електрокара, 53 000 з яких були реалізовані в Європі.