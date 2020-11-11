Автовиробник продовжує співпрацювати з Uber у проекті з авіаперевезень у форматі таксі.

Глобальні плани південнокорейського автовиробника включають 12 “нових або суттєво модернізованих” позашляховиків і кросоверів, 7 спортивних моделей N Line, а також літаючі таксі. Концепцію повітряного апарата Hyundai представила ще на початку цього року, а менш, ніж за десять років сподівається підняти його в небо.

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Не відомо, скільки часу вже триває робота Hyundai над аеротаксі, але семирічний термін для виходу такого транспортного засобу видається досить фантастичним. Втім, у роботі над цим абсолютно новим продуктом також беруть участь спеціалісти Uber, тож спільними зусиллями проект повинен просуватись скоріше.

Прототип літаючого апарата під назвою UAM S-A1 (Urban Air Mobility) був представлений на виставці CES 2020 на початку цього року. Тоді партнери оголосили, що тестові польоти розпочнуться вже цього року, а комерційне використання послуги Uber Air заплановано на 2023 рік. Першими містами присутності сервісу Uber Air стануть Даллас, Лос-Анджелес і австралійський Мельбурн.

Фото: концепт UAM S-A1 / Hyundai

Літальний апарат типу eVTOL, тобто з повністю електричним силовим приводом і вертикальним зльотом і посадкою має п’яти- або шестимісну кабіну і 8 гвинтів. Крейсерська швидкість UAM S-A1 – 290 км/год на висоті у 300-600 метрів, дальність польоту – до 100 км, на повну зарядку батарей потрібно близько 5-7 хвилин.

Під час телеконференції Асоціації Автомобільної Преси представник Hyundai заявив, що аеротаксі стануть до роботи у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку до 2028 року, а “можливо, раніше”.



Концепція аеротаксі не передбачає їх використання від дому до пункту призначення. Натомість, вони зможуть забрати пасажирів з міських чи приміських пунктів та доправляти їх до головного “аеропорту” – такі собі літаючі маршрутки.