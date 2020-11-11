Автопроизводитель продолжает сотрудничать с Uber в проекте по авиаперевозкам в формате такси.

Глобальные планы южнокорейского автопроизводителя включают 12 "новых или существенно модернизированных" внедорожников и кроссоверов, 7 спортивных моделей N Line, а также летающие такси. Концепцию воздушного аппарата Hyundai представила еще в начале этого года, а менее чем за десять лет надеется поднять его в небо.

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Неизвестно, сколько времени уже идет работа Hyundai над аэротакси, но семилетний срок для выхода такого транспортного средства выдается довольно фантастическим. Впрочем, в работе над этим абсолютно новым продуктом также принимают участие специалисты Uber, поэтому совместными усилиями проект должен продвигаться быстрее.

Прототип летающего аппарата под названием UAM S-A1 (Urban Air Mobility) был представлен на выставке CES 2020 в начале этого года. Тогда партнеры объявили, что тестовые полеты начнутся уже в этом году, а коммерческое использование услуги Uber Air запланировано на 2023. Первыми городами присутствия сервиса Uber Air станут Даллас, Лос-Анджелес и австралийский Мельбурн.

Фото: концепт UAM S-A1 / Hyundai

Летательный аппарат типа eVTOL, то есть с полностью электрическим силовым приводом и вертикальным взлетом и посадкой, имеет пяти- или шестиместную кабину и 8 винтов. Крейсерская скорость UAM S-A1 – 290 км/ч на высоте в 300-600 метров, дальность полета – до 100 км, на полную зарядку батарей потребуется около 5-7 минут.

Во время телеконференции Ассоциации Автомобильной Прессы представитель Hyundai заявил, что аэротакси приступят к работе в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке до 2028 года, а "возможно, раньше".

Концепция аэротакси не предусматривает их использование от дома до пункта назначения. Зато они смогут забирать пассажиров из городских или пригородных пунктов и доставлять их к главному "аэропорту" – такие себе летающие маршрутки.