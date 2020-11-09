Логотип баварской марки, как и ее история, связан с авиацией. Сейчас BMW работает над новым поколением автомобилей – электрических. В сфере аэронавтики баварцы также применили новые принципы и технологии.

Природа или творец не наделили человека крыльями, чтобы летать, но со времен мифических героев Дедала и Икара человечество мечтало о том, чтобы уподобиться птицам. BMW открывает для энтузиастов эаронавтики новые возможности с моторизованным летным костюмом.

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С первого полета "летающего костюма" дело прошло долгий путь – короткий и беспорядочный прыжок с Эйфелевой башни Францем Райхельтом в 1912 году стал для него роковым, хотя и не остановил его преемников. А первый действующий летный костюм, также известный как вингсют (wingsuit – буквально крыло-костюм) был создан в середине 1990-х годов французом Патриком де Гайардоном.

Человек, одетый в такой костюм, похож на белку летягу – между ногами и руками перепонки растягиваются, превращаясь в крылья, которые встречаются с встречными потоками воздуха. С тех пор эта разновидность парашютного спорта стала довольно популярной среди любителей экстрима.

Вингсютинг нуждается в навыках и сноровке – доступен лишь тем, кто прыгал с парашютом не менее 200 раз, а еще имеет два важных ограничения: лететь можно лишь с постоянным снижением, а для приземления нужен парашют. Впрочем оба этих правила имеют и исключения – набрав достаточную скорость, вингсютер может подниматься вверх, а самые отчаянные экстремалы уже успешно осуществляли приземление без парашюта. Но теперь вингсютинг выходит на новый уровень.

Каскадер Петер Зальцманн годами размышлял над тем, как обеспечить летающий костюм способностью подниматься вверх, к опыту он подключил творческих консультантов студии BMW Designworks. Баварские инженеры помогли доработать костюм, чтобы создать первый моторизованный вингсют.

Пара 13-сантиметровых крыльчаток, расположенных в области груди спортсмена, способна раскручиваться до 25 000 об/мин. В движение пропеллеры приводит электромотор мощностью 15 кВт (20 л. с.). Результат его применения оказался более, чем эпичным. Горизонтальный коэффициент скольжения обычного крылатого костюма падает примерно на метр за каждые три пройденных метра по горизонтали, а скорость достигает примерно 100 км/ч, но в моторизованном вингсюте Зальцманн может достичь скорости свыше 300 км/ч и набирать высоту, чтобы летать вверх, вместо того, чтобы постоянно снижаться.

После испытаний в аэродинамической трубе и специализированном аэродинамическом тоннеле в Стокгольме, Зальцман провел демонстрацию костюма в горном массиве Высокий Тауэрн, в австрийских Альпах. Вместе с двумя коллегами он поднялся на вертолете на высоту 3050 метров и прыгнул.

Проект был сделан в партнерстве со студией BMW Designworks как продвижение электрического iX3 от BMW. О появлении такого моторизованного вингсюта в продаже пока речь не идет, а главным вопросом здесь может оказаться, хочет ли такая компания, как BMW, иметь свой логотип на таком экстремальном продукте. Ведь одно дело – делать промо-ролики для первых в мире инноваций, подобных этой, а совсем другое – передавать эти инструменты в руки экстремальных спортсменов, где разница между успешными и неудачными полетами может быть катастрофической.