Исторический момент для "пятого вида транспорта".

Илон Маск заговорил о транспортной системе под названием "Гиперлуп" шесть долгих лет назад, его компания начала строить пассажирские капсулы и магистрали для них, но пока не вышла на этап тестирования с пассажирами. Зато это сделала британская компания Virgin, испытав свою капсулу XP-2.

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Исторический тестовый "пробег" состоялся на испытательном треке DevLoop за пределами Лас-Вегаса в штате Невада. На отрезке около 500 метров сначала было проведено более 400 предварительных беспилотных испытаний. Первыми пассажирами Гиперлупа стали Джош Гигель, соучредитель и главный директор по технологиям компании, и Сара Лучиан, директор подразделения Passenger Experience. Они проехались по безвоздушному тоннелю в капсуле XP-2, которую также называют "Пегас", со скоростью 161 км/ч.

До исторического испытания ни Гигель, ни Лучиан не проходили никакой подготовки. Они также не были одеты в специальные защитные костюмы или шлемы и полагались исключительно на ремни безопасности. Первое испытание капсулы с пассажирами должно положить конец всем страхам относительно безопасности Hyperloop, сообщает компания в заявлении для прессы.

"В течение нескольких последних лет команда Virgin Hyperloop работала над превращением этой новаторской технологии в реальность. Благодаря сегодняшнему успешному испытанию мы показали, что этот дух инноваций на самом деле изменит образ жизни, работы и путешествий людей в ближайшие годы", – говорит сэр Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group.

XP-2, разработанный Bjarke Ingels Group, является уменьшенной версией капсулы, которая сможет перевозить до 23 пассажиров на гораздо больших скоростях, чем была у тестового образца. Конечной целью Hyperloop является путешествие со скоростью до 1223 км/ч, что сделает этот вид пассажирского транспорта самым быстрым на планете.

Фото: первый запуск Virgin Hyperloop XP-2 с пассажирами / Autoevolution