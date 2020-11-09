Історичний момент для "п'ятого виду транспорту".

Ілон Маск заговорив про транспортну систему під назвою “Гіперлуп” шість довгих років тому, його компанія почала будувати пасажирські капсули та магістралі для них, але поки що не вийшла на етап тестування з пасажирами. Натомість це зробила британська компанія Virgin, випробувавши свою капсулу XP-2.

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Історичний тестовий “пробіг” відбувся на випробувальному треку DevLoop за межами Лас-Вегасу у штаті Невада. На відрізку близько 500 метрів спочатку було проведено понад 400 попередніх безпілотних випробувань. Першими пасажирами Гіперлупу стали Джош Гігель, співзасновник і головний директор з технологій компанії та Сара Лучіан, директор підрозділу Passenger Experience. Вони проїхались безповітряним тунелем у капсулі XP-2, котру також називають “Пегас”, зі швидкістю 161 км/год.

До історичного випробування ні Гігель, ні Лучіан не пройшли жодної підготовки. Вони також не були одягнені у спеціальні захисні костюми чи шоломи і покладались виключно на ремені безпеки. Перше випробування капсули з пасажирами повинно покласти край всім страхам, щодо безпеки Hyperloop, повідомляє компанія у заяві для преси.

“Протягом кількох останніх років команда Virgin Hyperloop працювала над перетворенням цієї новаторської технології на реальність. Завдяки сьогоднішньому успішному випробуванню ми показали, що цей дух інновацій насправді змінить спосіб життя, роботи та подорожей людей у ​​найближчі роки”, – говорить сер Річард Бренсон, засновник Virgin Group.

XP-2, розроблений Bjarke Ingels Group, є зменшеною версією капсули, котра зможе перевозити до 23 пасажирів на набагато більших швидкостях, ніж була у тестового зразка. Кінцевою метою Hyperloop є подорож зі швидкістю до 1223 км/год, що зробить цей вид пасажирського транспорту найшвидшим на планеті.

Фото: перший запуск Virgin Hyperloop XP-2 з пасажирами / Autoevolution