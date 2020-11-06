Минув 61 рік з того часу, як були створені ремені безпеки для автомобілів і лише тепер їх застібки додумались підсвітити.

Чеський автовиробник та фаворит Volkswagen Group – Skoda, представила підсвічувані застібки ременів безпеки, називаючи їх Smart Belts.

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Ремені безпеки були винайдені в 19 столітті англійським інженером Джорджем Кейлі, який вважав, що його планер буде набагато безпечнішим із таким пристроєм. До середини 1950-х років було випробувано кілька конструкцій, включаючи американські та майже ідеальну версію від Saab у 1958 році. Однак, триточкові ремені, які ми знаємо сьогодні, отримали поширення, завдяки колишньому авіаінженеру Saab Нілсу Боліну та компанії Volvo, котра з 1959 року почала обладнувати свої автомобілі такими пасками безпеки. Розробка Боліна з того часу врятувала мільйони життів.

Безпека, звісно, надзвичайно важлива, та чомусь нікому не спадало на думку забезпечити комфорт у користуванні цією корисною деталлю. Нові розумні пряжки Skoda мають прозору кнопку, замість традиційної червоної. Пара вбудованих світлодіодів, здатних працювати у двох кольорових режимах, забезпечує застібці видимість та позбавляє водія і пасажирів від необхідності намацувати її наосліп у темну пору доби.

Коли на сидінні нікого немає, світлодіоди світяться білим кольором, показуючи, де розташована пряжка. З людиною на сидінні колір пряжки змінюється на червоний, повідомляючи про необхідність пристебнутись. Коли це зроблено, загорається зелене світло для підтвердження, яке потім змінюється знову на біле. Крім того, застібки можна “запрограмувати” на анімоване привітання, щоб зробити їх ще більш помітними в темряві.

Коли нова технологія пошириться на серійні автомобілі – не повідомляється, однак, зазвичай, свої інноваційні розробки Skoda втілює у життя досить швидко.