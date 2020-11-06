Прошел 61 год с тех пор, как были созданы ремни безопасности для автомобилей и только теперь их застежки додумались подсветить.

Чешский автопроизводитель Skoda представила подсвеченные застежки ремней безопасности, называя их Smart Belts.

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Ремни безопасности были изобретены в 19 веке английским инженером Джорджем Кейли, который считал, что его планер будет намного безопаснее с таким устройством. К середине 1950-х годов было протестировано несколько конструкций, в том числе американские и почти идеальную версию от Saab в 1958 году. Однако, трехточечные ремни, которые мы знаем сегодня, получили распространение, благодаря бывшему авиаинженеру Saab Нилсу Болину и компании Volvo, которая с 1959 года начала оборудовать свои автомобили такими ремнями безопасности. Разработка Болина с тех пор спасла миллионы жизней.

Безопасность, конечно, чрезвычайно важна, но почему-то никому не приходило в голову обеспечить комфорт в пользовании этой полезной деталью. Новые умные пряжки Skoda имеют прозрачную кнопку, вместо традиционной красной. Пара встроенных светодиодов, способных работать в двух цветовых режимах, обеспечивает застежке видимость и избавляет водителя и пассажиров от необходимости нащупывать ее вслепую в темное время суток.

Когда на сиденье никого нет, светодиоды светятся белым цветом, показывая, где расположена пряжка. С человеком на сиденье цвет пряжки меняется на красный, сообщая о необходимости пристегнуться. Когда это сделано, загорается зеленый свет для подтверждения, который затем меняется снова на белый. Кроме того, застежки можно “запрограммировать” на анимированное приветствие, чтобы сделать их еще более заметными в темноте.

Когда новая технология распространится на серийные автомобили – не сообщается, однако, как правило, свои инновационные разработки Skoda воплощает в жизнь довольно быстро.