Логотип баварської марки, як і її історія, пов'язаний з авіацією. Зараз BMW працює над новим поколінням автомобілів – електричних. У сфері аеронавтики баварці також застосували нові принципи і технології.

Природа чи творець не наділили людину крилами, щоб літати, але з часів міфічних героїв Дедала та Ікара людство мріяло про те, щоб уподібнитись птахам. BMW відкриває для ентузіастів еаронавтики нові можливості з моторизованим льотним костюмом.

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З першого польоту “літаючого костюма” справа пройшла довгий шлях – короткий і безладний стрибок з Ейфелевої вежі Францем Райхельтом у 1912 році став для нього фатальним, хоча й не зупинив його наступників. А перший діючий льотний костюм, також відомий як вінгсют (wingsuit – буквально крило-костюм) був створений у середині 1990-х років французом Патріком де Гайардоном.

Людина, одягнена у такий костюм, схожа на білку летягу – між ногами і руками розтягуються перетинки, перетворюючись на крила, що надимаються зустрічними потоками повітря. З того часу цей різновид парашутного спорту став досить популярним серед любителів екстриму.

Вінгсютінг потребує навичок і вправності – доступний лише тим, хто стрибав з парашутом не менше 200 разів, а ще має два важливих обмеження: летіти можна лише з постійним зниженням, а для приземлення потрібен парашут. Втім обидва цих правила мають і виключення – набравши достатню швидкість, вінгсютер може підніматись вгору, а найвідчайдушніші екстремали вже успішно здійснювали приземлення без парашута. Та тепер вінгсютінг виходить на новий рівень.

Каскадер Петер Зальцманн роками міркував над тим, як забезпечити літаючий костюм здатністю підніматись вгору до досвіду він підключив творчих консультантів студії BMW Designworks. Баварські інженери допомогли доопрацювати костюм, щоб створити перший моторизований вінгсют.

Пара 13-сантиметрових крильчаток, розміщених у області грудей спортсмена, здатна розкручуватись до 25 000 об/хв. У рух пропелери приводить електромотор потужністю 15 кВт (20 к.с.). Результат його застосування виявився більш, ніж епічним. Горизонтальний коефіцієнт ковзання звичайного крилатого костюму падає приблизно на метр за кожні три пройдені метри по горизонталі, а швидкість досягає приблизно 100 км/год, але в моторизованому вінгсюті Зальцманн може досягти швидкості понад 300 км/год і набирати висоту, щоб літати вгору, замість того, щоб постійно знижуватись.

Після випробувань в аеродинамічній трубі та спеціалізованому аеродинамічному тунелі в Стокгольмі, Зальцман провів демонстрацію костюму у гірському масиві Високий Тауерн, що в австрійських Альпах. Разом з двома колегами він піднявся на гелікоптері на висоту 3050 метрів і стрибнув.

Проект був зроблений у партнерстві зі студією BMW Designworks як промоція електричного iX3 від BMW. Про появу такого моторизованого вінгсюта у продажу поки мова не йде, а головним питанням тут може виявитися, чи хоче така компанія, як BMW, мати свій логотип на такому екстремальному продукті. Адже одна справа – робити промо-ролики для перших у світі інновацій, подібних цій, а зовсім інша – передавати ці інструменти в руки екстремальних спортсменів, де різниця між успішними та невдалими польотами може бути катастрофічною.