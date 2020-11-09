Корейский седан еще никогда не был таким мощным – выполнение N Line для этой модели предлагается впервые.

Седан Sonata N Line получил 2,5-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель Smartstream с отдачей в 290 лошадиных сил и 421 ньютон-метр крутящего момента при низких 1650-4000 об/мин. Агрегат сочетается с 8-ступенчатой "мокрой" коробкой передач с двойным сцеплением – N DCT.

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Версия N Line присоединяется к новым моделям Sonata и Sonata Hybrid, которые дебютировали в 2019 году, завершая расширение линейки седанов.

Заниженный и широкий кузов Sonata N Line, выполнен в фирменной стилистике "чувственной спортивности" Hyundai, дополняется оригинальным каскадным рисунком решетки радиатора, агрессивной передней частью, широкими воздухозаборниками и эмблемами N Line. Стреловидные воздуховоды в нижней части бампера улучшают аэродинамику и охлаждение двигателя, а также подчеркивают спортивность модели.

Атлетический силуэт Sonata N Line подчеркивается рельефными кузовными панелями, создают стремительный образ.

Корму четырехдверки венчает интегрированный спойлер, а из-под диффузора выглядят хромированные сдвоенные выхлопные патрубки. Довершают спортивную агрессию боковые обтекатели и 19-дюймовые легкосплавные диски.

Экстерьер Sonata N Line гармонично сочетается с внутренним убранством. Руль четырехдверного спорткара декорирован перфорированной кожаной обивкой и металлическими спицами, спортивные кресла украшает красная прострочкой, рычаг переключения передач – металлическими акцентами и кожаными вставками, педальный блок выполнен из алюминия.

С 2,5-литровым турбомотором Smartstream GDi и 8-скоростной коробкой передач, обеспечивают производительность в 290 л.с. и 421 Нм, новый седан Sonata N Line стал самым мощным за всю историю модели.

Кроме того, инженеры усовершенствовали шасси спортивной версии Sonata, увеличив жесткость для лучшего сцепления с дорогой. Уникальные характеристики подвески обусловлены повышенной жесткостью сайлентблоков и пружин, измененными настройками амортизаторов и увеличенными стабилизаторами поперечной устойчивости. Такое сочетание повышает комфорт водителя и пассажиров, как в повседневных поездках, так и при движении на высоких скоростях.

Техника Sonata N Line подкреплена электроникой: спортивный седан получил функцию синхронизации оборотов, переключение передач без потери тяги N Power Shift, старта с места Launch Control и систему звукового сопровождения двигателя ASD, а также особую схему переключения передач.

За безопасность отвечают система предотвращения фронтального столкновения, ассистент удержания полосы движения, ассистент поддержки движения в полосе и улучшенный интеллектуальный круиз-контроль с функцией "Старт/стоп". Опционально доступен ассистент движения по магистралям.

Помимо прочего, Sonata N Line оснащается сенсорным датчиком на наружных дверных ручках, функциями удаленного запуска двигателя, беспроводной зарядкой для мобильных устройств, аудиосистемой Bose премиум-класса с 12 динамиками и сабвуфером, а также цифровым ключом Hyundai.

Фото: Hyundai Sonata N Line / Hyundai