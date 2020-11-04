Горячий хэтчбек никогда раньше не был таким задиримстим.

Golf 8 R сохраняет статус-кво, установленный двумя предыдущими поколениями. В дополнение к быстрым спринтам, новый хэтчбек получил возможность еще и эффектно "давать угла".

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Внешние изменения – предсказуемы: новый бампер спереди в стиле Arteon R и Tiguan R, новые 19-дюймовые колеса, большие тормоза с голубыми суппортами, новые боковые юбки и задний бампер с диффузором и сдвоенными патрубками выхлопной системы Akrapovic (опция). Также хэтчбеку покрасили корпуса наружных зеркал в серебристый, как напоминание о Golf R32. Хэтч также получил заниженную на 20 мм подвеску с усиленными и перенастроенными компонентами.

Интерьер обновился больше в техническом плане. Сдвоенные экраны обычного Golf были адаптированы к специфической R-графике. Руль отличается от GTI, а кресла по умолчанию обтянуты кожей.

Главным R-фактором новинки является его четырехцилиндровый турбомотор 2.0 TSI. Агрегат комплектуется 6-ступенчатой ​​механикой или автоматической DSG. Отдача любой пары составляет 315 л.с. и 420 Нм. Производитель заявляет о способности развивать скорость в 100 км/ч за 4,7 секунды после старта. Еще одна хорошая новость заключается в том, что система полного привода хэтчбека стала "умнее" и имеет векторный крутящий момент, который позволяет, помимо стандартных режимов езды (Комфорт, Спорт, Гонка и Индивидуальный), получить новый, разработанный на Нюрбургринге, режим Дрифт.

Фото: Volkswagen Golf R 2022 / Volkswagen