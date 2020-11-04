Гарячий хетчбек ще ніколи раніше не був таким задиристим.

Golf 8 R зберігає статус-кво, встановлений двома попередніми поколіннями. На додачу до швидких спринтів, новий хетчбек отримав можливість ще й ефектно “давати кута”.

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Зовнішні зміни – передбачувані: новий бампер спереду у стилі Arteon R та Tiguan R, нові 19-дюймові колеса, більші гальма з блакитними супортами, нові бічні спідниці та задній бампер з дифузором та здвоєними патрубками вихлопної системи Akrapovic (опція). Також хетчбеку пофарбували корпуси зовнішніх дзеркал у сріблястий, як нагадування про Golf R32. Хетч також отримав занижену на 20 мм підвіску з посиленими і переналаштованими компонентами.

Інтер’єр оновився більше в технічному плані. Здвоєні екрани звичайного Golf були адаптовані до специфічної R-графіки. Кермо відрізняється від GTI, а крісла за замовчуванням обтягнуті шкірою.

Головним R-фактором новинки є його чотирициліндровий турбомотор 2.0 TSI. Агрегат комплектується 6-ступінчастою механікою або автоматичним DSG. Віддача будь-якої пари складає 315 к.с. і 420 Нм. Виробник заявляє про здатність розвивати швидкість у 100 км/год за 4,7 секунди після старту.

Ще одна хороша новина полягає в тому, що система повного приводу хетчбека стала “розумнішою” і має векторний крутний момент, який дозволяє, крім стандартних режимів їзди (Комфорт, Спорт, Гонка та Індивідуальний), отримати новий, розроблений на Нюрбургрінгу, режим Дріфт.

Фото: Volkswagen Golf R 2022 / Volkswagen