Зміни у зовнішності – суто косметичні, однак виробник додав седану кілька нових технологій і новий мотор.

У моторну лінійку оновленого седана додали трициліндровий 1-літровий мотор, а пізніше може з’явитись і гібридна модифікація.

Ключові зміни оновлення седана Renault MÉGANE 2021:

Більш елегантний та вишуканий стиль;

Модернізований салон з 10,2-дюймовою панеллю приладів та 9,3-дюймовим вертикальним екраном мультимедійного центру з інтегрованою системою Renault EASY LINK;

Новітні технології для допомоги водію;

Ефективний бензиновий двигун 1,0 TCe;

У продажу з початку 2021 року.

Седан Renault Megane випускається з 2016 року на заводі “Групи Рено” в Туреччині, тоді як одноіменні хетчбек та універсал випускаються в Іспанії. У лютому цього року виробник представив оновлені хетч та універсал, а тепер дійшла черга і до седана.

Фейсліфтинговий Renault Megane Sedan отримав повністю світлодіодні фари, нові бампери, з інтегрованими протитуманними фарами в передньому, а також нову решітку радіатора. На кормі з'явилось два хромованих декоративних елемента, що імітують патрубки вихлопної системи, а сама вихлопна труба ховається під бампером. Крім того, “елегантний та вишуканий стиль” підкреслюють диски нового дизайну (від 16 "до 18"), підсвічування дверних ручок та розширена палітра кольорів кузова.

Всередині урестайлінгового седана тепер є віртуальна панель приладів на екрані діагоналлю 10,2 дюйма, мультимедійна система з вертикальним екраном на 9,3 дюйма, безрамкове дзеркало заднього виду, нова оббивка крісел, а у водійського сидіння з'явився електропривод.

Список електронних систем Renault Megane Sedan включає адаптивний круїз-контроль з функцією Stop & Go, системи автоматичного гальмування (тепер з функцією виявлення пішоходів), допомоги при виїзді заднім ходом, моніторингу сліпих зон. Зручність користування покращує система безконтактного відкривання багажника.

Хетчбек і універсал Renault Megane вже пропонуються з гібридною силовою установкою E-Tech, однак в лінійці седана її поки нема. Натомість моторну гамму поповнив бензиновий літровий турбомотор 1.0 TCe потужністю у 115 к.с.. Чотирициліндровий мотор 1.3 TCe тепер комплектується фільтром сажі, але тепер має лише один варіант потужності – 140 к.с., а молодшу 115-сильну версію виключено з лінійки. Також Megane Sedan, як і раніше, можна буде придбати з дизельним двигуном 1.5 Blue dCi потужністю 115 к.с. Потужніший бензиновий мотор і дизель поєднуються з 6-швидкісною “механікою” або “роботом” з двома зчепленнями на 7 передач, а молодший агрегат комбінується лише з МКП.

Фото: Renault Megane Sedan 2021 / Renault