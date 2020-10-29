Изменения во внешности – чисто косметические, однако производитель добавил седану несколько новых технологий и новый мотор.

В моторную линейку обновленного седана добавили трехцилиндровый 1-литровый мотор, а позже может появиться и гибридная модификация.

Ключевые изменения обновления седана Renault MÉGANE 2021:

Более элегантный и изысканный стиль;

Модернизированный салон с 10,2-дюймовой панелью приборов и 9,3-дюймовым вертикальным экраном мультимедийного центра с интегрированной системой Renault EASY LINK;

Новейшие технологии для помощи водителю;

Эффективный бензиновый двигатель 1,0 TCe;

В продаже с начала 2021 года.

Седан Renault Megane выпускается с 2016 года на заводе "Группы Рено" в Турции, тогда как одноименные хэтчбек и универсал выпускаются в Испании. В феврале этого года производитель представил обновленные хэтч и универсал, а теперь дошла очередь и до седана.

Фейслифтинговый Renault Megane Sedan получил полностью светодиодные фары, новые бамперы, с интегрированными противотуманными фарами в переднем, а также новую решетку радиатора. На корме появилось два хромированных декоративных элемента, имитирующие патрубки выхлопной системы, а сама выхлопная труба скрывается под бампером. Кроме того, "элегантный и изысканный стиль" подчеркивают диски нового дизайна (от 16 "до 18"), подсветка дверных ручек и расширенная палитра цветов кузова.

Внутри рестайлингового седана теперь виртуальная панель приборов на экране диагональю 10,2 дюйма, мультимедийная система с вертикальным экраном на 9,3 дюйма, безрамочное зеркало заднего вида, новая обивка кресел, а у водительского сиденья появился электропривод.

Список электронных систем Renault Megane Sedan включает адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, системы автоматического торможения (теперь с функцией обнаружения пешеходов), помощи при выезде задним ходом, мониторинга слепых зон. Удобство пользования улучшает система бесконтактного открывания багажника.

Хэтчбек и универсал Renault Megane уже предлагаются с гибридной силовой установкой E-Tech, однако в линейке седана ее пока нет. Зато моторную гамму пополнил бензиновый литровый турбомотор 1.0 TCe мощностью в 115 л.с., четырехцилиндровый мотор 1.3 TCe теперь комплектуется сажевым фильтром, но теперь только один вариант мощности – 140 л.с., а младшая 115-сильная версия исключена из линейки. Также Megane Sedan, как и раньше, можно будет приобрести с дизельным двигателем 1.5 Blue dCi мощностью 115 л.с. Мощный бензиновый мотор и дизель сочетаются с 6-скоростной “механикой” или “роботом” с двумя сцеплениями на 7 передач, а младший агрегат сочетается только с МКП.

Фото: Renault Megane Sedan 2021 / Renault