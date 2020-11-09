Корейський седан ще ніколи не був таким потужним – виконання N Line для цієї моделі запропоновано вперше.

Седан Sonata N Line отримав 2,5-літровий турбований чотирициліндровий двигун Smartstream з выддачею у 290 кінських сил і 421 ньютон-метр крутного моменту при низьких 1650–4000 об/хв. Агрегат поэднуэться з 8-ступінчастою “мокрою” коробкою передач з подвійним зчепленням – N DCT.

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Версія N Line приєднується до нових моделей Sonata і Sonata Hybrid, котрі дебютували у 2019 році, завершуючи розширення лінійки седанів.

Занижений і широкий кузов Sonata N Line, виконаний у фірмовій стилістиці “чуттєвої спортивності” Hyundai, доповнюється оригінальним каскадним малюнком решітки радіатора, агресивною передньою частиною, широкими повітрозабірниками і емблемами N Line. Стрілоподібні повітроводи в нижній частині бампера покращують аеродинаміку та охолодження двигуна, а також підкреслюють спортивність моделі.

Атлетичний силует Sonata N Line підкреслюється рельєфними кузовними панелями, що створюють стрімкий образ.

Корму чотиридверки вінчає інтегрований спойлер, а з-під дифузора виглядають хромовані здвоєні вихлопні патрубки. Довершують спортивну агресію бічні обтічники та 19-дюймові легкосплавні диски.

Екстер'єр Sonata N Line гармонійно поєднується із внутрішнім оздобленням. Кермо чотиридверного спорткара декороване перфорованою шкіряною оббивкою і металевими спицями, спортивні крісла прикрашає червона прострочкою, важіль перемикання передач – металевими акцентами і шкіряними вставками, педальний блок виконаний з алюмінію.

З 2,5-літровим турбомотором Smartstream GDi і 8-швидкісною коробкою передач, що забезпечують продуктивність у 290 к.с. і 421 Нм, новий седан Sonata N Line став найпотужнішим за всю історію моделі.

Крім того, інженери вдосконалили шасі спортивної версії Sonata, збільшивши жорсткість для кращого зчеплення з дорогою. Унікальні характеристики підвіски обумовлені підвищеною жорсткістю сайлентблоков і пружин, зміненими настройками амортизаторів і збільшеними стабілізаторами поперечної стійкості. Таке поєднання підвищує комфорт водія і пасажирів, як в повсякденних поїздках, так і під час руху на високих швидкостях.

Техніка Sonata N Line підкріплена електронікою: спортивний седан отримав функцію синхронізації обертів, перемикання передач без втрати тяги N Power Shift, старту з місця Launch Control і систему звукового супроводу двигуна ASD, а також особливу схему перемикання передач.

За безпеку відповідають система запобігання фронтальним зіткненням, асистент утримання смуги руху, асистент підтримки руху в смузі і покращений інтелектуальний круїз-контроль з функцією “Старт/стоп”. Опційно доступний асистент руху по магістралях.

Крім іншого, Sonata N Line оснащується сенсорним датчиком на зовнішніх дверних ручках, функціями віддаленого запуску двигуна, бездротовою зарядкою для мобільних пристроїв, аудіосистемою Bose преміум-класу з 12 динаміками і сабвуфером, а також цифровим ключем Hyundai.

Фото: Hyundai Sonata N Line / Hyundai