Спортивне виконання кросовера Hyundai Tucson N Line стане важливим доповненням до моделі нового покоління. Дебют запланований на початок наступного року.

Лінійка N Line продовжує розширюватись і слідом за хетчбеками та седанами корейський автовиробник готує дебют свого популярного кросовера у такому виконанні.

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Hyundai планує завершити коплектацію лінійки N Line моделями різних сегментів до 2022 року. Загалом їх буде сім, а разом зі спортивними N-версіями – більше десятка. Наразі гамма моделей включає i10, i30, Elantra, Sonata, Kona та Tucson, однак частина лінійки представлена попередніми генераціями моделей. Найближчими за часом дебюту є нові Elantra та Tucson у виконанні N Line.

Такі версії кросовера, як і решта моделей, виділяються більш агресивним та виразним дизайном екстер’єру, а також деталями інтер’єру, котрі підкреслять особливий стиль автомобіля. Модель планується оснащувати унікальним обладнанням, а також розширити вибір кольорів.

Абсолютно новий Tucson N Line з’явиться на глобальному ринку вже навесні 2021 року. В Україні також очікується поява Hyundai Tucson N Line у наступному році, повідомляє “Хюндай Мотор Україна”.

Фото: тізери та актуальна лінійка Hyundai N Line / Hyundai