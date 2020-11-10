Спортивное исполнение кроссовера Hyundai Tucson N Line станет важным дополнением к модели нового поколения. Дебют запланирован на начало следующего года.

Линейка N Line продолжает расширяться, и вслед за хэтчбеками и седанами корейский автопроизводитель готовит анонс своего популярного кроссовера в таком исполнении.

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Hyundai планирует завершить коплектацию линейки N Line моделями различных сегментов к 2022 году. Всего их будет семь, а вместе со спортивными N-версиями – больше десятка. В настоящее время гамма моделей включает i10, i30, Elantra, Sonata, Kona и Tucson, однако часть линейки представлена предыдущими генерациями моделей. Ближайшими по времени дебюту являются новые Elantra и Tucson в исполнении N Line.

Такие версии кроссовера, как и остальные модели, выделяются более агрессивным и выразительным дизайном экстерьера, а также деталями интерьера, которые подчеркнут особый стиль автомобиля. Модель планируется оснащать уникальным оборудованием, а также расширить выбор цветов.

Совершенно новый Tucson N Line появится на глобальном рынке уже весной 2021 года. В Украине тоже ожидается появление Hyundai Tucson N Line в следующем году, сообщает “Хюндай Мотор Украина”.

Фото: тизеры и актуальная линейка Hyundai N Line / Hyundai