Рестайлинг модели изменил внешность и добавил оборудование. Теперь корейская "электричка", как и модели Tesla, не имеет и намека на решетку радиатора.

Через два месяца после премьеры рестайлингового кроссовера Kona с двигателем внутреннего сгорания компания Hyundai обновила его электрическую версию.

Передняя часть Kona теперь оформлена более минималистично: исчезла перекладина, которая соединяла оптику, а также сетчатый рисунок в центре. Кроссовер подрос в длину на 25 мм, колесные арки теперь окрашены в цвет кузова, за доплату можно заказать черную или белую крышу.

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Много обновлений и в салоне: Kona Electric получил 10,25-дюймовую приборную панель вместо прежней семидюймовой и "мультимедийку" с тачскрином того же размера. Система оснащена функциями Apple CarPlay и Android Auto с поддержкой беспроводного подключения смартфонов.

Также появилась "умная" зарядка, которой можно управлять через приложение BlueLink: она позволяет следить за состоянием аккумулятора, а также планировать время начала и завершения зарядки. Кроме этого, навигатор Kona теперь отображает данные о трафике на основе информации, хранящейся на облачном сервере, точнее планирует маршруты и показывает ближайшие свободные парковки и их стоимость.

Технические характеристики Kona Electric не изменились. В "базе" кроссовер по-прежнему доступен с электромотором, выдающим 136 лошадиных сил, и аккумулятором на 39,2 киловатт-часа. Это позволяет преодолеть 305 километров без подзарядки по циклу WLTP. Топовый вариант предлагается с 204-сильным мотором и батареей объемом 64 киловатт-часа, что обеспечивает 484 километра хода. На зарядку батареи с 10 до 80 процентов с помощью 100-киловаттного устройства уйдет 47 минут.

На разгон с места до "сотни" базовая Kona тратит 9,9 секунды вместо прежних 9,3, а более мощная – 7,9 секунды (6,7 у дореформированного кроссовера). Максимальная скорость составляет 155 и 167 километров в час соответственно.

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Hyundai Kona Electric вышел на рынок в 2018 году. С тех пор корейской марке удалось продать более 120 000 экземпляров электрокара, 53 000 из которых были реализованы в Европе.