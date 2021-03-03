183 міліметри дорожнього просвіту може запропонувати далеко не кожен автомобіль, що зветься позашляховиком, а для маленького міського кросовера це справді вражаюча цифра.

Bayon – новий представник лінійки кросоверів Hyundai, що складе компанію Venue, Kona, Tucson та Santa Fe на європейському ринку і закриє собою нішу сегменту B-SUV.

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Bayon названий на честь французького міста Байонна. Найкомпактніший кросовер Hyundai був розроблений спеціально для Європи. Виробник описує його як “компактний зовні, з містким салоном, а також цілим рядом вдосконалених функцій безпеки та підключення”. Багато в чому він повторює хетчбек Hyundai i20, маючи його шасі в основі, однак не є його збільшеною копією. Кросовер пропонуватиметься з трьома моторами на вибір, а його продажі стартують навесні або початку літа.

Габарити Hyundai Bayon становлять 4180x1775x1490 міліметрів у довжину, ширину і висоту, а з опційними 17-дюймовими колесами висота становить 1500 міліметрів. Відстань між осями становить 2580 міліметрів – така ж, як у хетчбека i20. Кліренс варіюється від 165 до 183 міліметрів, залежно від колісних дисків – на 15, 16 або 17 дюймів. Багажник компактного кросовера здатен вмістити від 411 до 1205 літрів поклажі.

Для Bayon доступні дев'ять кольорів кузова, для семи з них опційно можна замовити чорний дах; виняток складають машини з чорним та сірим кольором кузова.

В інтер’єрі добре помітні зв’язки з салоном i20. Оздоблення салону може бути чорним або чорно-сірим. Кросовер оснащений 10,25-дюймовою цифровою панеллю приладів, а тачскрін мультимедійного центру може мати діагональ 8 або 10,25 дюймів. Медіацентр підтримує Apple CarPlay і Android Auto, додатково можна замовити аудіосистему Bose, панель для бездротової зарядки гаджетів і три USB-роз'єми.

Фото: Hyundai Bayon / Hyundai

Hyundai Bayon оснащений адаптивним круїз-контролем, системами утримання в смузі і стеження за втомою водія, асистентом дальнього світла, системою запобігання зіткнень, паркувальним асистентом тощо.

Від хетчбека i20 новому кросоверу дісталась і лінійка моторів. Базовим служитиме 1,2-літровий атмосферний двигун з віддачею у 84 кінських сили, а альтернативою йому буде трициліндровий 1-літровий турбомотор в двох варіантах форсування: на 100 і 120 кінськихсил. Останній доповнений 48-вольтовим стартер-генератором, а для 100-сильного двигуна він доступний за доплату.

М’який гібрид поєднується з шестишвидкісною роботизованою трансмісією (Intelligent Manual Transmission) без педалі зчеплення, а з базовим мотором поєднується п'ятиступінчаста механіка. Привід – тільки передній для всіх версій.

Hyundai Bayon випускатимуть на турецькому заводі Hyundai, де збирають європейські хетчбеки i20. Продажі в Європі розпочнуться у першому півріччі.