183 миллиметра дорожного просвета может предложить далеко не каждый автомобиль, называющийся внедорожником, а для маленького городского кроссовера это действительно впечатляющая цифра.

Bayon – новый представитель линейки кроссоверов Hyundai, составит компанию Venue, Kona, Tucson и Santa Fe на европейском рынке и закроет собой нишу сегмента B-SUV.

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Bayon назван в честь французского города Байонна. Самый компактный кроссовер Hyundai был разработан специально для Европы. Производитель описывает его как “компактный снаружи, с вместительным салоном, а также целым рядом усовершенствованных функций безопасности и подключения”. Во многом он повторяет хэтчбек Hyundai i20, имея его шасси в основе, однако не является его увеличенной копией. Кроссовер будет предлагаться с тремя моторами на выбор, а его продажи стартуют весной или начале лета.

Габариты Hyundai Bayon составляют 4180x1775x1490 миллиметров в длину, ширину и высоту, а с опционными 17-дюймовыми колесами высота составляет 1500 миллиметров. Расстояние между осями составляет 2580 миллиметров – такое же, как у хэтчбека i20. Клиренс варьируется от 165 до 183 миллиметров, в зависимости от колесных дисков – на 15, 16 или 17 дюймов. Багажник компактного кроссовера способен вместить от 411 до 1205 литров клади.

Для Bayon доступны девять цветов кузова, для семи из них опционно можно заказать черную крышу; исключение составляют машины с черным и серым цветом кузова.

В интерьере хорошо заметны связи с салоном i20. Отделка салона может быть черной или черно-серой. Кроссовер оснащен 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью, а тачскрин мультимедийного центра может иметь диагональ 8 или 10,25 дюймов. Медиацентр поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, дополнительно можно заказать аудиосистему Bose, панель для беспроводной зарядки гаджетов и три USB-разъема.

Фото: Hyundai Bayon / Hyundai

Hyundai Bayon оснащен адаптивным круиз-контролем, системами удержания в полосе и слежения за усталостью водителя, ассистентом дальнего света, системой предотвращения столкновений, парковочным ассистентом и тому подобное.

От хэтчбека i20 новому кроссоверу досталась и линейка моторов. Базовым будет служить 1,2-литровый атмосферный двигатель с отдачей в 84 лошадиные силы, а альтернативой ему будет трехцилиндровый 1-литровый турбомотор в двух вариантах форсирования: на 100 и 120 лошадиных сил. Последний дополнен 48-вольтовым стартер-генератором, а для 100-сильного двигателя он доступен за доплату.

Мягкий гибрид сочетается с шестискоростной роботизированной трансмиссией (Intelligent Manual Transmission) без педали сцепления, а с базовым мотором сочетается пятиступенчатая механика. Привод – только передний для всех версий.

Hyundai Bayon будут выпускать на турецком заводе Hyundai, где собирают европейские хэтчбеки i20. Продажи в Европе начнутся в первом полугодии.