Фотографии, которые производитель называет тизерными, на самом деле уже почти ничего не скрывают.

Обновленный кроссовер Hyundai Kona мы уже видели почти во всех формах – от стандартной до электрической. Единственная версия модели, которая еще не представлена ​​официально – спортивная Hyundai Kona N. Хотя дата премьеры еще не назначена, корейский автопроизводитель предоставил нам удивительно показательные фото будущей новинки.

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В общем Kona N во многом подобен менее мощному N Line, который является лишь стилизацией под "спорт". У новинки такая же передняя панель, решетка радиатора, светодиодные фары и большая часть задней панели. Но полноценная версия N добавляет немного больше агрессии, благодаря красным акцентным линиям вокруг спойлера переднего бампера, боковых юбок и задней панели диффузора. Он также имеет большее антикрыло на двери багажника, два массивных наконечника выхлопных труб и фирменный треугольник светодиодного стоп-сигнала под спойлером.

Уже известно, что Hyundai Kona N будет иметь под капотом 2-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, вероятно тот самый, что использовался в Veloster N. В кроссовере он производит 275 лошадиных сил и 352 ньютон-метра крутящего момента. Пока не ясно, будет ли предлагаться кроссовер только с передним приводом, или будет предложена полноприводная версия. Особенности версии N включать обновления подвески и электронноуправляемые механический дифференциал ограниченного скольжения.